Articsóka: miért fogyasszuk?

Segít szabályozni a koleszterinszintet

Az articsóka cynarint tartalmaz - ez a sav serkenti az epertermelődést és csökkenti a koleszterinszintet. Utóbbi csökkentéséhez magas rosttartalma is hozzájárul - egy kutatás szerint ha három hónapon át articsókalevél-kivonatot fogyasztunk, nagyjából négy százalékkal alacsonyabb lehet a koleszterinünk.

Jó hatással van az emésztésre

A rost és a cynarin az emésztésünket is támogatja, akadályozva a puffadást, és serkentve az egészséges bélmozgást. Székrekedés megelőzésében is hatékony, feltéve, ha elegendő folyadékot is iszunk mellé.

Jót tesz a májnak

Mivel antioxidáns hatású, segít abban, hogy a májunk egészséges maradjon, sőt annak is csökkenti az esélyét, hogy májrákunk legyen. Egy kutatás szerint az articsókafogyasztás a rákos májsejtek terjedését is lelassíthatja.

Csökkentheti a vérnyomást

Az articsóka káliumot tartalmaz, amely segít csökkenteni a túlzott nátriumbevitel káros hatásait, például a magas vérnyomást. A kálium emellett segíthet megakadályozni a víz-visszatartást és a puffadást is.

Felveszi a harcot a szabad gyökökkel

Egy közepes articsóka tartalmazza a napi C-vitamin szükségletünk 25 százalékát. Ez a vitamin erős antioxidáns, segít csökkenteni a szabad gyökök szervezetünkre gyakorolt káros hatásait, erősíti az immunrendszert, és serkenti a sejtregenerációt is.

Felpörgeti az anyagcserét

Mivel mangán is van benne, segít a zsírsavak feldolgozásában, és hozzájárul, hogy szervezetünk optimális mértékben szívja fel a tápanyagokat mindenből, amit megeszünk.

