10 élelmiszer, amely tele van cinkkel

A cink továbbá, mivel fontos szerepet játszik a szívverés szabályozásában. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a cink pozitívan befolyásolta a pajzsmirigy működését túlsúlyos nők körében. Emellett javítja a szem egészségét is, mivel segíthet lelassítani az időskori makuladegeneráció progresszióját. Egy 2020. novemberi, nem ellenőrzött tanulmány szerint , a COVID-19-ben szenvedő emberek jelentős része cinkhiányban is szenved, és a cinkhiányos egyéneknél több szövődmény alakult ki, mint azoknál, akiknél nem volt hiány az ásványi anyagból. (Ugyanakkor a cink szedésének megkezdése a diagnózis felállítása után nem segít.) Ezek után mutatunk tíz élelmiszert, amelyek az Everyday Health szerint a legjobb természetes cinkforrást jelentik.