Ez történik a testünkkel, ha növényi étrendre váltunk

Az nyilvánvaló, hogy egyfajta növényi étrend is lehet egészségtelen. Hiszen ha tésztán és kenyéren élünk, és nem eszünk se zöldségeket, se gyümölcsöket, a hüvelyesekről és magvakról nem is beszélve, akkor hiába hangoztatjuk, hogy csak az egészségesnek kikiáltott növényi eredetű ételeket fogyasztjuk, közel sem táplálkozunk egészségesen. Fontos tehát tisztában lenni azzal, hogy a növényi étrend tudatosságot és tájékozottságot igényel ahhoz, hogy ne rejtsen magában veszélyeket, és hogy minden szükséges tápanyaggal ellássuk a szervezetünket. Merthogy ez igenis lehetséges.

A növényi étrend előnyei

Már első látásra is magától értetődő, hogy zsiradékokból növényi olajokkal sokkal jobbakat vehetünk magunkhoz, mint állati eredetűekkel. Ezen kívül a zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend bőven tartalmaz a jól működő emésztéshez elengedhetetlen rostokat is. Ha pedig mindezeket gyakran fogyasztjuk, olyan vitaminokhoz is hozzájuttatjuk a szervezetünket, amelyeket állati eredetű ételekkel nem tudnánk biztosítani. Ráadásul antioxidánsokkal is jobban el tudjuk látni a testünket.

Zsiradékok

Az olajok főleg egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavakból állnak, amelyek sokkal egészségesebbek, mint az állati eredetű zsiradékok, amelyekben nagy mennyiségű telített zsírsav található. Ez ugyanis növeli a vér koleszterinszintjét, így a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is. Ha viszont a növényi olajokat részesítjük előnyben, nemcsak a szívünket védjük, de sok más hasznos tápanyagot is bejuttatunk a szervezetünkbe. A napraforgóolaj, amely az egyik legelterjedtebb hazánkban, sok E-vitamint tartalmaz. A dél-európai országok legkedveltebb olaja, az olíva, rákmegelőző hatású, javítja a belek, főleg a vastagbél állapotát, belülről táplálja a bőrünket és a hajunkat, és tisztítja a májunkat.

A teljes értékű növényi étrendnek sok jótékony hatása ismert. Fotó: iStock

A kukoricaolaj gazdag flavonoidokban és káliumban, a hidegen sajtolt tökmagolaj csökkenti a prosztata jóindulatú megnagyobbodása által okozott kellemetlen tüneteket, de a menopauzától szenvedőknek is segít, valamint gyorsítja a szervezetben lévő gyulladásos megbetegedések gyógyulását. Egyre több helyen kapható lenmagolaj is, amelyet elsősorban emésztési problémák és cukorbetegség megelőzésére, vérnyomásproblémák és ízületi panaszok kezelésére, valamint az immunrendszer erősítésére ajánlanak.

Rostok

A rostok először feleslegesnek is tűnhetnek az egészségünk szempontjából, hiszen alapvetően nem emésztjük meg őket. A szerepük azonban ennek ellenére rendkívül fontos, ugyanis miközben végigmennek a tápcsatornán, megkötik a káros anyagokat, és lassítják a szénhidrátok felszívódását, ezáltal hosszú ideig tartó teltségérzetet biztosítanak. Amennyiben nem fogyasztunk rostokat, székrekedés, valamint más egyéb betegség is kialakulhat a testünkben, ilyen például a vastagbéltumor, az elhízás, a cukorbetegség, valamint a divertikulózis, azaz a vastagbél zsákszerű kiöblösödése.

Vitaminok és antioxidánsok

Olyan vitaminokat nem ismer a tudomány, amelyek csak és kizárólag állati eredetű élelmiszerekben találhatóak meg, olyanokat viszont igen, amelyek csak vagy túlnyomórészt növényi eredetű élelmiszereken keresztül kerülhetnek be a szervezetünkbe. Ilyen például az E-vitamin, amelynek főleg a napraforgó-, olíva- és kukoricaolaj, valamint a mandula a forrása. Vagy az F-vitamin, amelyet ma már inkább "esszenciális zsírsavak" néven emlegetünk, és amelyet ugyancsak a növényi olajokból és a diófélékből tudunk felvenni. A tojás, a tej és a hús tartalmaz ugyan valamennyi K-vitamint, de csak nagyon keveset, inkább a sötétzöld színű leveles zöldségeken keresztül juttathatjuk be a testünkbe. És itt van még a C-vitamin, amelyet érdekes módon néhány állati belsőség, mint például a máj és a vese, kis mennyiségben tartalmaz, mégis elsősorban nyers zöldségeken és gyümölcsökön keresztül tudjuk magunkhoz venni. Az antioxidánsok között is találunk olyat, amelyet csak növényi eredetű élelmiszerek tartalmaznak. Ilyenek a rákmegelőző, antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású flavonoidok. Leginkább a hagyma, a spenót, a zeller, az eper, a szeder és az alma gazdag flavonoidokban.

A fehérjék

Az állati eredetű fehérjével az a legnagyobb baj, hogy a modern kor embere olyan nagy mennyiségben fogyasztja, ami már káros. A szervezet nem tudja maradéktalanul feldolgozni, ezért csak részlegesen bomlik le, a baktériumflóra ezért a rothasztó baktériumok irányába tolódik el. Ez pedig számos gyulladásos betegség oka lehet.

Összefoglalva tehát, amennyiben tudatosan összeállított növényi étrendre térünk át, sok jót teszünk a testünkkel. Mindenekelőtt megelőzünk rengeteg kóros elváltozást, de csökkenthetjük a már meglévő betegségünk tüneteit, könnyebbé válik az emésztésünk, megszabadulhatunk a túlsúlyunktól, és nemcsak az alakunk lesz szebb, hanem a bőrünk is.

