Száraz ünnepek: ezt tudják az alkoholmentesített borok és pezsgők

Ha egészségügyi oldalról vizsgáljuk, az alkohol bizony nem más, mint egy pszichoaktív és függőséget okozó méreganyag. Sőt, a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) rákkeltő, avagy karcinogén tényezőként tartja számon. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos álláspontja pedig az, hogy az alkoholfogyasztás semmilyen mennyiségben nem tekinthető biztonságosnak. Ezzel együtt a szeszesitalok fogyasztása mélyen gyökerezik kultúránkban, és ma is a különböző ünnepek és események, baráti összejövetelek szerves részeként tekintünk rá. Nem mellesleg kulináris élvezetként a hedonista örömök forrása is egyben.

Nem szükséges alkohol ahhoz, hogy koccintani tudjunk az ünnepi asztalnál. Fotó: Getty Images

Ahogy azonban az egészségmegőrzés mind inkább előtérbe kerül a világban, joggal merül fel a kérdés, hogy vajon lehetséges-e anélkül követni tradícióinkat, illetve élvezni az alkoholos italok ízét, hogy közben számolnunk kellene az alkohol káros hatásaival. Lényegében ez az igény keltette életre az alkoholmentesített borok, habzóborok és pezsgők piacát. Fontos hangsúlyozni, hogy ez esetben nem valamiféle szőlőléről vagy gyerekpezsgőről van szó. Ezek a termékek ugyanúgy készülnek, mint az alkoholtartalommal bíró borok és pezsgők, csupán palackozás előtt különböző ipari eljárásokkal kivonják belőlük az alkoholtartalom zömét.

Az alkohollal némi aroma is elveszik

Mint azt a Wines of Hungary írja, alapvetően kétféle módszert alkalmaznak a gyártók az alkohol kivonására.

Vákuumdesztilláció: az eljárás alapja, hogy az alkohol és a víz más-más hőfokon kezd forrni. Alacsony nyomás alatt ráadásul nincs szükség igazán magas hőmérsékletre sem ahhoz, hogy az alkohol elérje a forráspontját. Gyártási technológiától függően 30-50 fok körüli hőmérsékletre kell csupán felfűteni így a bort ahhoz, hogy az alkohol párologni kezdjen, ezáltal kivonható legyen belőle. Az alacsony hőmérsékletnek köszönhetően a kezelés kisebb mértékben befolyásolja a termék illékony aromáit, magyarán az illatát és ízét, mint a normál nyomáson történő forralás.

Membránszeparáció: a módszer olyan szűrők alkalmazásán alapul, amelyek apró pórusai kizárólag a víz- és alkoholmolekulákat engedik át. A kettőt ezután desztillációval választják szét egymástól, majd a tisztított vizet újra összekeverik a bor egyéb összetevőivel – szín- és ízanyagok, tanninok stb. –, amelyek fennakadtak a szűrőn. Az eljárás előnye, hogy kevésbé veszít általa a termék az aromájából, mint a vákuumdesztillációnál. Hátránya azonban, hogy nagyon drága, ezért a gyártók zöme gazdasági megfontolásból nem is ezt használja.

Bármelyik módszert is alkalmazzák azonban, a végeredmény abban a tekintetben egyforma, hogy a palackba kerülő bor alkoholtartalma 0,5 térfogatszázalék alá csökken. Az illata szinte azonos, de az íze nem lesz tökéletesen ugyanolyan, mint az eredeti boré, valamelyest veszít abból. Ezt némiképp ellensúlyozza, ha félédes vagy édes fajtát fogyasztunk, amelyben a hozzáadott cukor részben elfedi az ízkülönbséget. „Az alkohol nehéz ügy, mert van íze, súlya, égetettsége, édessége, és amikor eltávolítjuk, ez mind elveszik vele együtt” – magyarázta a Smithsonian Magazine-nek nyilatkozva Kayla Winter borász, a BevZero amerikai üzletágának vezetője. Hozzátette, az alkoholmentes sörökhöz képest a boroknál az alkoholtartalom csökkentésének mértéke is más dimenziót képvisel, hiszen itt nem 5-6 százalékot kell csökkenteni, hanem akár 15 százalékot is.

Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a hazai borkészítésben egyelőre nem terjedt el széles körben az alkoholmentesítés gyakorlata. Így aztán a kevés kivételtől eltekintve főként import termékekkel találkozhatunk a boltok és szaküzletek kínálatában. Ez egyben az árakat is növeli, azaz lényegesen drágábban juthatunk hozzá ma még egy üveg alkoholmentesített borhoz, mint egy hagyományoshoz.

A bor előnyei alkohol nélkül

Ami viszont mindenképpen pozitívum, hogy – ahogy azt a Healthline cikke megjegyzi – az alkoholmentesített vörösbor is rendelkezik azokkal az értékes polifenolokkal, amelyek a hagyományos vörösborokban megtalálhatók, és amelyeknek a területen zajló kutatások vérnyomáscsökkentő, gyulladásgátló és inzulinérzékenységet javító hatást tulajdonítanak. Szintén előnyös, hogy az alkoholmentesített borok kalóriatartalma töredéke az alkoholtartalmú borok energiatartalmának. Magyarán súlyproblémák és fogyókúra mellett is fogyaszthatók. Mivel azonban nyomokban az alkoholmentesített borok és pezsgők is tartalmazhatnak alkoholt, terhesség és szoptatás alatti fogyasztásukról először feltétlenül javasolt kezelőorvosunkkal konzultálni.