A mediterrán étrend meglepő hatása

"A nyugati kultúrákban sokan azt hiszik, hogy a szellentés rosszat jelent, pedig valójában azt jelzi, hogy étrendünk és bélrendszerünk egészséges" - idézi a menshealth.com Rosemary Stantont, az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem kutatóját. A szakember egy spanyolországi kísérlet eredményei kapcsán hívta fel a figyelmet az érdekes összefüggésre. Ebbe a kutatók összesen húsz férfit vontak be a 18 és 38 év közötti korosztályból. A résztvevők egyik része két hétig zsírokban szegény, rostban gazdag mediterrán étrendet követett, míg a másik részük magas zsírtartalmú, úgynevezett nyugati típusú diétát. A két hét elteltével aztán a csoportok étrendet cseréltek.

A mediterrán étrend a bélrendszer egészségére is pozitív hatással lehet. Fotó: Getty Images

A mediterrán menüben zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, illetve korlátozott mennyiségű állati eredetű élelmiszer (például hal) kapott helyet. A nyugati típusú étkezés viszont nagy részben állati eredetű élelmiszereken, így például marhahúson, tejtermékeken és tojáson alapult. A kísérlet időtartama alatt a kutatást végző szakemberek folyamatosan vizsgálták a kapcsolatot a táplálkozás és a bélrendszer egészsége között a résztvevők székletmintáinak elemzésével, illetve mérték a bélgáztermelésüket is.

Az így kapott eredmények szerint a mediterrán étrendet követők nemcsak több és puhább székletet termeltek, de naponta hétszer gyakrabban szellentettek is, mint a másik csoport tagjai. Ráadásul szellentéseik gáztartalma is körülbelül 50 százalékkal magasabb volt. A vizsgálatokból az is kiderült ugyanakkor, hogy a többnyire növényi alapú étrendet követő férfiak bélflórája, illetve bélrendszere egészségesebb. A kísérletet bemutató tanulmány a Nutrients című tudományos folyóiratban jelent meg.