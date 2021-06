A hasnyálmirigyet így óvhatjuk meg

Szerző: HáziPatika 2021. június 24. 10:30

A hasnyálmirigy fontos szerepet tölt be emésztésünkben. Ha a működése nem megfelelő, akkor emésztésünkkel is problémák adódhatnak. Ha pedig működés közben kimerül, akár cukorbetegség is kialakulhat.

Az emésztés rendkívül fontos funkciója a szervezetünk megfelelő működésének. Ebben a folyamatban több szervünk is részt vesz, amelyek megfelelő összhangja és egészséges működése elengedhetetlen a tökéletes emésztéshez. Ha bármelyik szervben probléma merül fel, az kihat az egész folyamatra. Mit tehetünk mi? Táplálkozásunknak igen nagy szerepe van a megfelelő emésztésben. Ha olyan alapanyagokat juttatunk szervezetünkbe, amelyek feldolgozása, felszívódása nem okoz nehézséget szervezetünknek, jó úton haladunk. Nem érdemes felesleges ételekkel és kalóriákkal leterhelni szerveinket, mert hosszú távon az csak egészségügyi problémákat okoz. Érdemes odafigyelni arra, hogy mit eszünk. Fotó: Getty Images Hasnyálmirigy nélkül nincs megfelelő emésztés Ilyen egészségügyi probléma lehet a hasnyálmirigy működésében fellépő elváltozás is. Az utóbbi időben sajnos megemelkedett a hasnyálmirigy rejtett működési zavarait és alulműködését diagnosztizáló esetek száma. Ennek leggyakoribb tünetei a hányás, hányinger, illetve a köldök felett, a hasban jelentkező fájdalom, mely melegítésre vagy összegörnyedésre elmúlhat. A hasnyálmirigy alapvető szerepet tölt be az emésztésben és a tápanyag felszívódásban. Ugyanis a hasnyálmirigy váladéka nélkül nem lehetséges az emésztés. A hasnyálmirigy emésztőnedve bikarbonátot tartalmaz, mely lúgos kémhatású, amely a szintén lúgos epefolyadékkal együtt semlegesíti a savas gyomornedvet. Így a vékonybélben egy lúgos emésztőnedv alakul ki, mely a táplálék által bejuttatott fehérjéket, zsírokat és cukrokat alkotóelemeire bontja. Ha ez a folyamat bárhol hibádzik, felszívódási problémák, vitaminhiány, súlyvesztés is előfordulhat. Ráadásul, ha a hasnyálmirigy kimerül, vagy csökken a működése, cukorbetegség is kialakulhat.

Támogassuk emésztésünket! A legtöbb, amit a probléma elkerülése érdekében tehetünk, a megfelelő táplálkozás. Fontos, hogy valóban tápanyagban gazdag ételeket fogyasszunk, melyek hasznosulnak szervezetünkben, és nem tartalmaznak semmilyen mesterséges anyagot, mely a megfelelő emésztési folyamatot csak megnehezíti. Részesítsük előnyben a természetes eredetű élelmiszereket, valamint fogyasszunk rostban gazdag zöldségeket, gyümölcsöket, hüvelyeseket, gabonaféléket. A finomított termékek helyett használjunk teljes értékű alapanyagokat, és csökkentsük a zsíros ételek fogyasztását. Fontos az is, hogy többször együnk kisebb adagokat, így nem terheljük le egyszerre nagyobb mennyiségű étellel emésztésünket. Támogassuk egészségünket és emésztésünket rendszeres mozgással is, ami jó közérzetet ad, és felfrissíti egész szervezetünket.