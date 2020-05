Szívroham és hirtelen szívhalál: mi a különbség?

A szívroham

Szívroham akkor áll elő, amikor az elzáródott artéria megakadályozza, hogy az oxigéndús vér elérje a szív egy bizonyos részét. A szívrohamot hivatalosan miokardiális infarktusnak is hívjuk. Ha az elzáródott artéria nem nyílik meg nagyon gyorsan, akkor elkezd elhalni a szívnek az a területe, amelyet - normális esetben - az éppen elzáródott artéria táplál. Minél később kapunk ilyenkor szakszerű ellátást, annál nagyobb lesz a károsodás, annál nagyobb terület esik ki a szív működéséből.

A szívroham (vagy más néven szívinfarktus) tünetei azonnal jelentkeznek, és intenzívek. Az általános panaszok a következők: mellkasi diszkomfortérzés, kellemetlen érzés a felsőtest egyéb területein (állkapocs, nyak, az egyik vagy mindkét kar, hát, gyomor), légszomj, hiperventillálás, hideg verejtékezés, émelygés, szédülés. Gyakori az is, hogy a szimptómák lassan jelentkeznek és órákon, napokon vagy akár heteken át fennállnak, mielőtt a szívroham bekövetkezne. A hirtelen szívmegállással ellentétben a szívroham idején a szív nem szűnik meg azonnal dobogni (később azonban ez is bekövetkezhet).

Nők esetében a tünetek eltérhetnek a férfiakétól. A nőknél gyakrabban fordul elő a hiperventillálás, az émelygés vagy hányás, illetve a hát- vagy állkapocsfájdalom.

Szívroham és hirtelen szívhalál - nem ugyanaz a kettő! Fotó: Getty Images

A hirtelen szívmegállás

A hirtelen szívmegállás váratlanul, gyakran mindenféle előjel nélkül jelentkezik. A katasztrófát a szívben jelentkező elektromos zavar idézi elő, amely ritmuszavart okoz. Ilyenkor a szív pumpálóképessége megszűnik, ezért a szív képtelen az agyba, a tüdőbe és más szervekbe vért juttatni. Emiatt már néhány másodperc múlva beáll az öntudatvesztés, majd perceken belül a halál is, ha azonnal nem kap szakszerű kezelést az érintett.

A kapcsolat

E között a két, különböző szívprobléma között viszont van egy fontos kapcsolat. Szívroham (miokardiális infarktus) alatt, de az abból történő felépülés során is beállhat a hirtelen szívmegállás. A szívroham ugyanis növeli a hirtelen szívmegállás kockázatát. Ám azt fontos tisztázni, hogy a legtöbb szívroham nem vezet hirtelen szívmegálláshoz. Viszont amikor a hirtelen szívmegállás bekövetkezik, annak gyakran van köze szívrohamhoz. Persze más szívbetegségek is előidézhetik a szívritmus zavarát: ilyen a szívizom gyengesége (kardiomiopátia), a szívelégtelenség, a szívritmuszavar, a szívkamra-remegés és az ingerületvezetési probléma.

A gyors cselekvés életet ment

Mit tegyünk szívroham esetén?

Még akkor is, amikor nem vagyunk biztosak, hogy szívrohamunk van, hívjuk a mentőket! Ilyenkor minden perc számít. A mentők a megérkezéskor azonnal el tudják kezdeni a szakszerű kezelést, amit egészen addig folytatni tudnak, amíg a legközelebbi szívcentrumba eljuttatják a beteget.

Mit tegyünk hirtelen szívmegállás esetén?

A járvány alatt kevesebb volt a szívhalál Vajon mi az oka, hogy kevesebben haltak meg szív- és érrendszeri katasztrófáktól az új koronavírus-járvány alatt? Ebből a cikkből kiderül!

A hirtelen szívmegállás a legtöbb áldozat esetében visszafordíthatatlan folyamat, hacsak néhány percen belül el nem kezdik a szakszerű kezelést. Ha ilyen eseményt tapasztalunk, először is hívjuk a mentőket, akik segítenek az újraélesztés lépéseit követni, illetve, amennyiben van ilyen a közelben, akkor az automata defibrilláló készülék használatában is segítenek. Az újraélesztést mindaddig folytatnunk kell, amíg a professzionális segítség meg nem érkezik. Ha két ember is van a beteg körül, akkor az egyik azonnal kezdje meg az újraélesztést, a másik pedig hívja a mentőket, és keressen automata defibrillátort.