Melyik szívfájdalom jelez életveszélyt?

Érdemes már az elején leszögezni, bármilyen fájdalomról is legyen szó, érdemes minden esetben orvoshoz fordulni vele. Ám nem mindegy, hogy böngészni kezdünk orvosi rendelőket és időpont-egyeztetésbe bonyolódunk vagy tárcsázzuk a 112-t és mentőt hívunk. A lényeg: bármilyen, a szív tájékán jelentkező fájdalomnál szakember tudja csak eldönteni, hogy annak mi az okozója és milyen kezelést igényel. Mindez így leírva nagyon egyszerűnek és nyilvánvalónak tűnik, ám ha bekövetkezik a baj, mégis sokan hajlamosak elbagatellizálni, főleg akkor, ha már elmúltak a tünetek. A helyzet megoldódása után ugyanis hajlamosak vagyunk ezt a problémát a fontossági listánkon hátrébb sorolni és halogatni az orvos felkeresését.

Ez az a fájdalom, amit minden körülmények között komolyan kell venni, nem lehet könnyelműsködni, mert komoly szív- és érrendszeri betegségre utalhat. És ez gyakran végzetessé is válik.

Amikor a mellkasunkban szorító, éles fájdalmat érzünk, ami kisugárzik a nyakunk, a vállunk, a hátunk vagy akár a gyomrunk tájékára, és ez afájdalomviszonylag hamar elmúlik, akkor angina pectoris-ról beszélhetünk. Ez a fájdalom azt jelzi, hogy a szív saját vérellátásában átmeneti zavar állt elő, a szív már nem kap elég oxigént és energiát. Kiválthatja valamilyen betegség (például magas vérnyomás, pajzsmirigyzavar), de akár erős stressz, hirtelen fizikai megterhelés is. Ha valakinél jelentkezik ez a görcsös fájdalom, de még nem volt komolyabb szív- és érrendszeri betegsége, az igyekezzen mielőbb orvoshoz menni, és megtalálni a probléma okát. Kezelés hiányában ugyanis akár szívinfarktus is kialakulhat. Azangina pectorisoka igen összetett lehet. Akinek már volt keringési betegsége, az tudja, hogy milyen gyógyszert kell használnia a görcs megszüntetésére, mit kell tennie.

Amikor a mellkasunkban olyan erős fájdalom jelentkezik, hogy mozdulni sem tudunk, kiver a verejték, teljesen elgyengülünk, hirtelen nagyon rossz lesz a közérzetünk, és a fájdalom nem enyhül, akkor az már valószínűleg nem angina pectoris, hanem akár szívinfarktus is lehet. Ilyenkor a szívet vérrel ellátó érhálózat valahol elzáródik.

A szív vérellátásának a zavarát jellemzően az érrendszerünkben lerakódó plakkok okozzák, amelyek szűkítik az erek átmérőjét, extrém esetben akár teljesen el is zárhatnak egy érszakaszt. Ha szívet vérrel ellátó koszorúerek záródnak el, akkor alakulhat ki a szívinfarktus. A lerakódásokat okozhat a magas vérzsírszint, a magas koleszterinszint, és egyéb betegségek is növelhetik kialakulásának a valószínűségét, például a cukorbetegség, a magas vérnyomás, és a mozgásszegény életmódunk, a dohányzás is jelentősen növelheti a kockázatot.