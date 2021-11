A modern egészségügyi ellátás egyik vívmánya, hogy monitorozhatóvá vált számos olyan érték, amelynek értő szemmel való követése időben jelezheti a kialakulóban lévő betegségeket. Hiszen az orvosok már a méhen belül is figyelik a magzatot: fejlődését, súlyát, hosszát, szívműködését, egyes szerveinek kialakulását, fejlődését. Vannak esetek, amikor a méhen belül derül fény például szívfejlődési rendellenességre. De hajtottak már végre szívműtétet úgy is, hogy a magzat az édesanyja méhében volt, és a műtét után még ott is maradt a születésig.

Az időben felfedezett problémák gyermekkorban gyakran még könnyebben kezelhetők. Kép: Getty Images

Keringési rendszer

A születést követő egyik első vizsgálat a tüdő és a szív meghallgatása. A következő percekben megnézik a bőrszínt, az izomtónust, a reflexingerlékenységet. Ebből áll össze az APGAR-érték.

Amikor a csecsemő már otthon van, a védőnő rendszeresen rögzíti a testmagasságot, testtömeget, fejkörfogatméretet és a fejlettségi állapotot, valamint vizsgálja a gyermek érzékszerveinek működését (látás, kancsalság, hallás). Egy éves korában a gyermek szociális fejlődését is nézi, illetve mindez kiegészül a beszédfejlődés, a mozgásszervek és a fogak vizsgálatával. Az orvosi viziteken meghallgatják a gyermek szívverését. Három éves kortól évente kötelező a vérnyomásmérés elvégzése (az iskolai szűrővizsgálatokon is).

A tapasztalatok szerint sajnos egyre gyakoribb - akár a 8-10 százalékot is elérheti - a gyermekkorimagas vérnyomáskialakulása. "A betegség kialakulásának genetikai okai is lehetnek: a magas vérnyomású serdülők 86 százalékának valamelyik szülője is hipertóniás. Náluk a megfelelő életmód kialakítása kulcsfontosságú. Iskoláskortól mindenképpen szükséges rögzíteni a vérnyomásértékeket, és ezt szerencsére az iskolaorvosok meg is teszik" - hívta fel a figyelmet dr. Járai Zoltán, a Magyar Kardiológusok Társaságának főtitkára. Az elhízott gyermekeknél pedig a helytelen életvitel miatt van esély már korai években a vérnyomás emelkedésére, a cukorbetegség kialakulására. Az iskolai vizsgálatok esetében 16 éves korban egy záró egészségügyi vizsgálat is megtörténik, ilyenkor a szív- és érrendszer állapotfelmérését is elvégzik. Sajnos a magas vérnyomás megjelenéséhez általában nem tartozik tünet, bár gyanúra adhat okot a fejfájás, szédülés, görcsök jelentkezése, fáradékonyság, orrvérzés, aluszékonyság, látásromlás is.

A látás vizsgálata

Amennyire lehet, már újszülött korban is figyelik a gyermek látását, amely hétről hétre fejlődik születése után. Nincs könnyű dolga a szakembereknek, mert a kisgyermek ritkán jelez, ha nem tökéletes a látása, hiszen neki nincs viszonyítási alapja. Gyakran fejfájás, rossz közérzet, viselkedési zavarok, koncentrációs nehézség, később a gyenge tanulmányi eredmény az, ami felhívhatja a szülő figyelmét a látásproblémára.

"Gyermekkorban a látás és a szem anatómiája még folyamatosan változik. A személyre szabott, időszakonként ismétlődő követés nagyon fontos a gyermekek esetében, mivel hosszú ideig képesek kompenzálni a kóros eltéréseket. Azonban a kompenzáció nem megoldás, ha ugyanis nem korrigálják időben a látáshibákat, akkor tompalátás alakulhat ki. Tompalátásnak (amblyopia) azt nevezzük, amikor a látás fejlődése során az agy és a látópályák nem tanulják meg feldolgozni a vizuális információt. Ilyenkor az egyik - vagy akár mindkét - szem látásélessége nem teljes, illetve a két szem együttes használata, a térlátás, továbbá a kontrasztérzékenység is sérülhet. Az érintett szem ellustul, kancsalíthat is. Ha nem történik kezelés gyermekkorban, akkor a probléma örökre megmarad" - mondja Dr. Barcsay-Veres Amarilla a Budai Szemészeti Központ gyermekszemésze.

Az anyagcsere vizsgálata, cukorbetegség

Az újszülötteknél rutinszerűen végeznek anyagcserebetegség-vizsgálatokat. A születés utáni harmadik napon vesznek vérmintát egy speciális szűrőpapírra. Ám ennek a vizsgálatnak az eredménye nem keverendő össze egy olyan anyagcsere-betegséggel, mely Magyarországon körülbelül minden 1500. gyermeket érint: ez pedig a diabétesz. A gyermekkorban kialakuló cukorbetegség általában az úgynevezett 1-es típusba sorolható, ami egy autoimmun betegség.

A cukorbetegség diagnózisa vérvizsgálatokkal azonnal megállapítható. Ha valakinek nincsenek tünetei, a magasabbvércukorszintakkor is kimutatható.

Ebben az esetben a hasnyálmirigy nem termel inzulint, így azt külön kell bevinni a szervezetbe. A 2-es típusú cukorbetegség inkább a felnőttekre jellemző, de az utóbbi évtizedekben sajnos egyre gyakrabban jelentkezik gyerekeknél is - ennek oka a helytelen életmód, nem megfelelő táplálkozás és testmozgás. Mivel jelenleg a cukorbetegség még nem gyógyítható, ezért arra kell törekedni, hogy a gyermek vércukor értéke legyen a normálishoz közeli, így tünetmentessé váljon.

A betegségre utalhat az, ha a gyerek folyton fáradt, viszket a bőre, folyton iszik (nagy mennyiséget) és emiatt állandóan pisilni jár, jó étvágy mellett is csökken a súlya, romlik a látása, esetleg a sebei lassan gyógyulnak. A gyermekkori szűrővizsgálatok elvégzése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy felnőttként egészségesek legyünk. Az időben felfedezett problémák gyermekkorban gyakran jól, könnyebben kezelhetők, életmódváltással, terápiával tünetmentessé tehetők!