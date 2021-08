Ez lehet a legjobb szívvédő étrend

A tanulmányban, amelyet a Journal of the American Heart Association című folyóiratban közöltek, azt figyelték meg, hogy ha a fiatal felnőttek növényi alapú étrendet követnek, akkor a középkorú éveikre csökken a szívinfarktus, a stroke, a szívelégtelenség és több másfajta szívbetegség kockázata - olvasható a heart.org cikkében.

"Jól tesszük, ha olyan növényi alapú ételeket választunk, amelyek közel állnak a természetes állapotukhoz és nem feldolgozott élelmiszerek" - javasolja Yuni Choi, a fiatal felnőttekről szóló tanulmány vezető szerzője. Choi a Minnesotai Egyetem Minneapolisban lévő Közegészségügyi Intézetének posztdoktor kutatója. "Az az álláspontunk, hogy az étrendünkbe időnként bevehetünk egy kevés olyan állati eredetű ételt is, mint a nem rántott szárnyashús, a nem rántott hal, a tojás és az alacsony zsírtartalmú tejtermékek" - tette hozzá.

Ebben az évben a Magyar Kardiológusok Társasága a Testnevelési Egyetemmel közösen szervezi meg a Szívünk Napját szeptember 26-án, vasárnap. Életmód- és diétás tanácsokat adnak, iletve szűrővizsgálatokat is végeznek. A vérnyomásmérés mellett a vérzsír-, a koleszterin- és a vércukorszintet is megmérettethetik az érdeklődők, de lesz érszűkület- és EKG-vizsgálat, továbbá idén speciális érultrahangszűrésre is lesz lehetőség.