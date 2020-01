Előnyös lehet a szívnek a szakaszos diéta?

A túlsúly ismert rizikófaktora a szív- és érrendszeri betegségeknek, ám nem mindegy, hol helyezkedik el a súlyfelesleg. A legnagyobb kardiológiai kockázatot egyértelműen a hasielhízásjelenti, tehát ha a súlyfeleslegünk javarésze a hastájékon található, akkor forduljunk szakemberhez, próbáljunk meg mindent megtenni annak érdekében, hogy megfelelő módszerrel ledolgozzuk a zsírpárnákat.

A böjt is hatékony lehet?

Vannak olyan kutatások is, amelyek bebizonyították, hogy a teljesítőképesség nem szenved kárt a böjti szakaszban, és néhány szakaszos diétázó kiemelte, hogy energikusabbak és mentálisan is tisztábbak a 16:8 diéta követésekor. Kevesebb mentális erőfeszítés és stressz kapcsolódik így az étel előkészítéséhez és az étkezés megtervezéséhez. A 16:8-at néha "karcsúsággyarapító" néven is illetik, amely arra az elméletre alapul, hogy a zsírégetés és a kalóriafelhasználás a böjti szakaszban zajlik. A böjtölésnek ez a módja hatásosnak mutatkozott a kalóriabevitel korlátozásában, a zsírcsökkentésben, míg továbbra is megmarad a teljesítőképesség és az izomszövet.

A szakaszos böjt praktikus előnye, hogy csak az étkezést kell időzíteni, és pedig azon agyalni, hogy milyen ételt lehet/kell enni.

16:8-as diéta: Megmarad a teljesítőképesség és az izomszövet! Fotó: iStock

A szakaszos böjt nem igényel kalória- vagy tápanyagkövetést, viszont használható bármilyen más egészséges diétával együtt, amelyet egyébként is követünk. Akik egész nap nassolnak, vagy éjszaka unaloműzésből esznek, azoknak ez a szigorú étkezési rend segít megelőzni ezeknek az elhízáshoz vezető, felesleges kalóriáknak az elfogyasztását.

Hogyan böjtöljünk biztonságosan szakaszosan?

Ahhoz, hogy biztonságosan tudjuk alkalmazni a 16:8 szakaszos böjtöt, biztosnak kell lenni abban, hogy amikor nem eszünk, akkor is megfelelően hidratált állapotban van a szervezetünk, amit elegendő víz fogyasztásával érhetünk el. Kávét vagy édesítetlen zöldteát fogyaszthatunk reggel, hogy segítsük az edzést vagy a napi aktivitást, csak fontos, hogy ne adjunk az italunkhoz tejszínt vagy édesítőt (cukrot). Vannak olyan észrevételek is, hogy ha közvetlenül a böjtben végzett edzés előtt fogyasztunk BCAA táplálékkiegészítőt, akkor megelőzhetjük az izomveszteséget.

Ne vegyük vissza nagyon a szénhidrátbevitelt Az alacsony nátriumszint együtt járhat az alacsony szénhidráttartalmú diétával. Ennek oka, hogy az inzulinszint leesik az alacsony szénhidráttartalmú étrend miatt, és a szervezet elkezd kifogyni a nátriumkészletéből a vízveszteséggel együtt. A nátrium fontos elektrolit, és ha a szintje túl alacsonyra csökken, akkor zavartság, fáradékonyság ésfejfájásfordulhat elő, illetve zavar támadhat a szívritmusban is.

Amikor a 8 órás étkezési szakaszban vagyunk, alapvetően fontos, hogy jó minőségű táplálékot fogyasszunk, amely tartalmaz minden fontos makrotápanyagot (fehérjét, szénhidrátot és zsírt), vitamint és ásványi anyagot. Legyünk biztosak abban, hogy megfelelően hidratáltak maradunk, és az izomveszteség elkerüléséhez szükséges kellő mennyiségű fehérjét is fogyasztunk. Nem könnyű rövid idő alatt megfelelő mennyiségű kalóriát elfogyasztani, hogy elkerüljük a zavarodottságot és a gyengeséget.

Továbbá figyelni kell arra is, hogy ne együnk túl sokat azért, mert ezután egy 16 órás böjti szakasz következik. A szakaszos diéta arra van kitalálva, hogy kalóriadeficitbe hozza a szervezetet a teljes napra, tehát semmiképpen se együnk ilyenkor magas kalóriatartalmú gyorsételeket. Ígéretes következményei vannak a szakaszos böjtnek, és további kutatásokra nyílnak lehetőségek arra, hogy megvizsgálják a teljesítményre és az egészségre gyakorolt hatásait. Az eddigi tanulmányok leginkább a túlsúllyal és a férfiakra gyakorolt hatással foglalkoztak.

Ha vércukor-szabályozással kapcsolatos problémája, cukorbetegsége vagy hipoglikémiája van, a szakaszos böjt nem biztos, hogy megfelelő. Továbbá ha terhes vagy szoptat vagy a gyógyszerét étellel együtt kell bevennie, beszéljen az orvosával a 16:8 diéta megkezdése előtt.

Érdemes lehet kipróbálni!

Sokszor egészen kisfokú túlsúly is kifejezett anyagcsere-változással jár együtt. A hasi predominanciájú súlynövekedés és a vele együtt megjelenő magas vérnyomás, vérzsír-eltérések és emelkedettvércukorszint- mint szív- és érrendszeri rizikófaktorok - legsúlyosabb szövődménye a szívinfarktus és a stroke.

Mint bármely más diéta, a 16:8 szakaszos böjt hatékony testsúlycsökkentő és edzési hatékonyságot javító stratégia lehet anélkül, hogy számolni kellene a kalóriákat és a makrotápanyagokat. A 16:8 diéta csökkenti a zsírtömeget, míg megőrzi az izomtömeget, ami elősegíti a szálkás izomzat kialakulását. Ugyan további kutatásokra van szükség, de már is ígéretes eredmények születtek a testösszetételre, a teljesítményre és az egészségi hatásokra vonatkozóan.

A szakaszos böjt egy olyan stratégia, amely képes korlátozni a teljes kalóriabevitelt, míg csökkenti a testsúlyt és karbantartja az izomzatot. Ha ezt a diétát alkalmazzuk, ne felejtsük el a hidratálást, és válasszunk kiegyensúlyozott, egészséges ételeket a 8 órás evési periódusban.