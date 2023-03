Kétségbeejtő a fiatalok mentális állapota

Folyamatosan romlik a fiatalok mentális állapota, a közelmúltban számos nemzetközi és hazai kutatás hívta fel a figyelmet arra, hogy a helyzet már-már kritikus. Szinte nem telik el nap, hogy ne érkezne hír önsértő, szorongó, depressziós kamaszokról, a probléma mellett pedig az iskolák, önkormányzatok sem mehetnek el szó nélkül – számol be a lesújtó helyzetről az Index.

Rengeteg fiatal nem kap megfelelő segítséget. Fotó: Getty Images

Nemrég Újpest Önkormányzata döntött úgy, hogy kidolgoz egy új ifjúsági stratégiát, amely reményeik szerint megoldást kínál a tinédzserek nehézségeire. Ebben az elhatározásban döntő szerepet játszott az az őszi eset, amikor az Újpesti Bródy Imre Gimnázium egyik 11. osztályos tanulója öngyilkos lett. Andula Zsuzsanna, az újpesti önkormányzat ifjúsági referense az Indexnek elárulta: úgy kezdték a tanévet, hogy szeptember második hetére már kilenc olyan tanuló került a látókörükbe, aki öngyilkossági kísérletet követett el. Andula Zsuzsanna felidézte, hogy az Újpesti Felhőn Szállók Program első állomásaként tavaly augusztusban a városnapon felállítottak egy mentálhigiénés sátrat, ahol két nap alatt 56 családdal beszélgettek, a szülők és gyerekek többsége válás, mentális betegségek, függőségek okozta gondokról számolt be. A helyzet súlyosságáról az önkormányzatot is tájékoztatták, illetve elhatározták, hogy a témában egy reprezentatív kutatást is készítenek.

Bár a felmérés még folyamatban van, 2022/2023-as tanév első felében már több mint félezer újpesti középiskolás töltette ki az úgynevezett ACE (Adverse Childhood Experiences) kérdőívet, amely feltárja a diákok ártalmas gyerekkori élményeit. A 9–12. osztályos tanulóknak eldöntendő kérdésre kellett válaszolniuk, majd a kitöltés után a feldolgozására is lehetőség nyílt egy rendhagyó prevenciós foglalkozás keretein belül. Az eredményekből kiderült, hogy a fiatalok rendkívül nehéz helyzetekkel szembesülnek nap mint nap. Egyebek mellett verbális, fizikai és szexuális bántalmazás, érzelmi és fizikai elhanyagolás, családban előforduló függőség, erőszak, veszteség vagy pszichiátriai zavar nehezíti az életüket. Noha a felmérés teljesen anonim volt, Andula Zsuzsanna kiemelte, hogy a fiatalok egy része mégis ráírta a nevét a kérdőívre, ezzel jelezve, hogy segítségre van szüksége. Hozzátette: a hosszú távú céljuk az, hogy létrejöjjön a kerületben egy olyan, fiataloknak szóló mentálhigiénés központ, ahol a különböző módszerek széles spektruma elérhető.

Az árulkodó jelek

A hirtelen változások, az eddigitől eltérő viselkedésformák mindig árulkodók lehetnek, ha a gyermek egyik napról a másikra befordul, bezárkózik, és nyugodt természete ellenére kifejezetten ingerlékeny lesz, akkor joggal gyanakodhatunk arra, hogy valamilyen negatív esemény történt az életében. Szolnoki Nikolett gyermekpszichiáter elmondta: a várólisták nem csak azért hosszúak, mert sok az ellátandó gyermek, emellett a szakembergárda és az állami finanszírozás egy jelentős része szintén hiányzik.

