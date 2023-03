Árthat az egészségnek, ha így kezdjük a napot

Szüleink már egész fiatal korunkban rászoktatnak minket arra, hogy reggel vessük be az ágyunkat. Az ágyazás viszont lehet, hogy az egészségünkre nézve nem a legjobb szokás - írja a Metro.

Újabban a TikTok is tele van olyan videókkal, amelyekben elmagyarázzák, hogy miért nem túl higiénikus, ha az ágy bevetése az első dolgunk reggelente. Mert ha így teszünk, „csapdába ejtjük” a poratkákat és más, az ágyunkban élő, szabad szemmel nem látható élősködőket, valamint a nedvességet. És ezek mind allergiát okozhatnak, illetve hatással lehetnek a bőrünkre.

A nedvesebb közeg kedvez az atkáknak

Az egyik posztoló, Lexi Natoli szerint az ágyazás nedvesebb környezetet teremt az apró élősködők számára, és ebben a közegben jól eléldegélnek.„Ha nem vetjük be az ágyunkat, az ágyneműnk valójában több napfénynek, friss levegőnek és kevesebb nedvességnek lesz kitéve, így valószínűleg kevesebb atka él majd a matracunkban” – magyarázta.

Nem túl higiénikus, ha az ágy bevetése az első dolgunk reggelente. Fotó: Getty Images

„Ha nem vetjük be az ágyunkat, az az atkák kiszáradásához és elpusztulásához is vezethet” – olvasható az alkalmazás egy másik egészségügyi beszámolójában.

Mit mond a tudomány?

Ezt korábbi kutatások is alátámasztották. A Kingston Egyetem 2005-ös kutatása megerősítette, hogy a bevetetlen ágyakban kevesebb a kártevő. Egy kutató, Dr. Stephen Pretlove akkor így nyilatkozott: „tudjuk, hogy az atkák csak úgy tudnak életben maradni, hogy a testük külső oldalán lévő kis mirigyek segítségével vizet vesznek fel a légkörből. Már az is elég, ha az ágyat napközben nem vetik be, mert a lepedőből és a matracból elvész a nedvesség, így az atkák kiszáradnak, és végül elpusztulnak”.

És bár a kommentelők egy része most nagyon boldog, hogy összekötheti a kellemest a hasznossal, egy dolgot azért a szakemberek szerint érdemes lehet megfontolni. A megvetett ágy ugyanis segíthet abban, hogy a hálószobát rendezettnek érezzük. Ennek pedig jó hatása lehet a mentális állapotunkra, mivel hozzájárulhatnak a nyugalom és a befejezettség érzéséhez. A kérdés már csak az, kinél merre billen a mérleg.

