A most 64 éves Charlene Tilton a PEOPLE magazinnak adott interjúban elmesélte a fájdalmas múltjának történetét, és azt, hogy 64 évesen hogyan talált elégedettségre az életében. Tilton arról is mesélt, hogy most egy csendes nashville-i környéken él lányával, Cherish Lee-vel és unokáival. A ragyogó mosolyáról ismert Tilton stílusos nagymama, de egykoron a mosolya mögé rejtette a családi traumákat.

“A Dallasban igazi forgószél voltam. Minél idősebb lettem, annál jobban megtanultam a jelenben lenni a mindennapokban. Most nagyon elégedett vagyok.” - mondta az interjúban Tilton.

Charlene Tilton (Foto: GettyImages)

A béke érzése nem volt mindig jelen a színésznő életében, ugyanis gyerekkorában nem vállalta fel őt édesapja. Charlene édesanyja Katherine, aki titkárnőként dolgozott hirtelen esett teherbe miután találkozott a légierő egyik pilótájával a Pentagonban. Tilton biológiai apja tudomást sem vett a lányáról. A színésznő fájdalmasan beszélt erről:

“Az apám nem akarta, hogy bármi közöm legyen hozzá. Pedig tudnia kellett rólam, hiszen a Dallas annyira sikeres volt, hogy mindenki látta a világ minden táján, de ő mégsem keresett fel.”

Míg péntek esténként Lucyként tündökölt az Ewing család jómódjában, addig Tilton titokba tartotta, hogy édesanyja súlyos mentális betegséggel küzd. Charlene édesanyját skizofréniával diagnosztizálták.

Fotó: JockyTV

“Akkoriban nem volt divat, hogy a mentális betegségekről beszéljenek. A szőnyeg alá söpörték őket."

- mondta fájdalmasan a színésznő.

Tilton legkorábbi emléke édesanyja instabilitásáról akkor kezdődött, amikor az édesanyja összeomlott és az ötéves kislányát egyedül hagyta a városban.Miután a skizofrénia úgy elhatalmasodott Katherine-n, a kis Charlene-t rokonokhoz és nevelőotthonba adták.

Mi az skizofrénia?

A skizofrén beteg akarata, gondolatai és érzelmei szétesnek, ez a tünetegyüttes határozza meg a kórképét. A tüneteket két nagyobb csoportra oszthatjuk: a pozitív tünetek azok, amikor az érzetekhez "többletek" adódnak (hallucinációk, érzékcsalódások), a negatív tünetek pedig azok, amikor a normál pszichés működésből hiányzik valami (érzelmi üresség). A neurológiai betegség a lakosság körülbelül egy százalékát érinti

A színésznő nyolc éves korában édesanyját kiengedték a pszichiátriáról, és újra visszaköltöztek Kaliforniába, ám a gyógyszeres kezelések ellenére a nő sokszor zavart volt. Egyszer, amikor Charlene fellépett az iskola tánccsoporttal, akkor elhívta édesanyját is megnézni az előadást, az asszony pedig a nézőtéren ülve önmagával vitatkozott hangosan.

“Meg akartam halni zavaromban, ahogy láttam a színpadról a zavart anyámat. A lakásunk sokszor annyira koszos volt, hogy arra szavak sincsenek. Anyám konyhai edényekbe pisilt. Ez évekig tartott. Soha nem tudtam áthívni egy barátomat sem kamaszként.” - mondta Tilton.

Charlene még tinédzser volt, amikor 1978-ban megkapta a Ewing család cselszövő unokahúgának szerepét. A lány ekkor már egyedül élt Los Angelesben, miután elköltözött zavart édesanyjától. Az utolsó cseppet a költözéshez az adta, amikor anyja elhanyagolt lakásában egy patkány szaladt át rajta, miközben ő az ágyában feküdt.

Egyszerre gondoskodott kislányáról és beteg édesanyjáról

Amikor a Dallas befutott, hetente 15.000 dolláros (kb 5 millió forint) fizetést kapott a még mindig tini színésznő, és ebből próbálta édesanyját segíteni. A pénzbeli segítség azonban a mentális zavarokon nem segített. Charlene csak akkor értesült édesanyjávól, amikor a nő bajba keveredett. Egyszer a rendőrök gyűjtötték be Katherine-t, amikor meztelenül sétálgatott Los Angelesben, máskor őrült leveleket írogatott a Dallas producereinek.

Charlene olyannyira jól titkolta édesanyja állapotát, hogy senki sem jött rá, hogy min megy keresztül. Minden egyes nap eljátszotta a vidám és mosolygós Lucy szerepét, miközben belül önmagával küzdött. Az édesapja fájó hiánya vezetett elmondása szerint a korai házasságához Johnny Lee country énekessel. 1982-ben megszületett Cherish nevű kislánya, majd nemsokkal később túl volt egy váláson is.

Miután Tilton 1990-ben kilépett a Dallasból, egyszerre gondoskodott kislányáról, és édesanyjáról. A Dallas sikereiből félretett megtakarítását is felélte, hogy segítsen a felszínen tartani Katherine-t.

"Nagy volt a stressz. Egy társasházba kellett költöznünk, mert a házamat el kellett adnom. Mindent eladtam. Egy hálószobás lakásban éltünk anyámmal és a lányommal." - emlékezett vissza a színésznő.

Charlene Tilton anyja végül 2001-ben hunyt el, de lánya az utolsó pillanatig vele volt és mindig segített a nőnek a felszínen maradni.

