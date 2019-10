Bogarak a bőr alatt: a Morgellons-szindróma

A Morgellons-szindróma igen titokzatos és ritka betegség, melynél az érintett úgy érzi, hogy valamilyen betegséget okozó idegen tárgy vagy élőlény van a bőrük alatt. Az idegen tárgy a betegségben szenvedők szerint lehet apró bogár, parazita, szövetszál vagy akár műanyagdarab is, az általuk keltett érzés pedig emlékeztethet viszketésre, csipkedésre, harapdálásra, de érezhetnek mászkálást, mozgást is.

Beteggé is tehet a képzelt parazitózis

A betegség együtt járhat kiütésekkel, a bőr kipirosodásával, felhólyagosodásával vagy kisebesedésével. Mivel a Morgellons-szindrómaa benne szenvedőknél nagyon gyakran más, jól gyógyítható bőrgyógyászati probléma a tünetek valódi okozója.között találhatjuk a figyelemzavart és a koncentrációs nehézségeket, a hajhullást, az ízületi és izomfájdalmakat , a fogászati betegségeket és az alvászavarokat is. A betegség leginkább a középkorú nőket érinti.A Morgellons-szindróma egy jellegzetesen pszichoszomatikus betegség , mely nagyon közel áll(egyes szakemberek szerint tulajdonképpen csak az elnevezés különbözik), egy olyan pszichiátriai betegséghez, melyben az érintetteknek az a tévképzete, hogy a szervezetük betegséget okozó parazitákkal fertőzött.A betegek gyakran különbözőa "paraziták" megtalálására, megvizsgálására, illetve az érintett terület megtisztítására és fertőtlenítésére (ezért ez a betegség nagyon közel áll a rögeszmékhez és a kényszerbetegségekhez). Atulajdonított kellemetlen érzések miatt sokat folyamatosan piszkálják, vakargatják a bőrüket, a hegeket pedig nem hagyják begyógyulni. A képzelt parazitózisban, illetve a Morgellons-szindrómában szenvedők elutasítanak minden olyan diagnózist, melyben az élősködőket, illetve idegen testeket kizárják.A Morgellons-szindrómának gyakran jól meghatározható.A "mászkáló bogarak" érzete például jelezhet allergiát, neuropátiát, bőrrákot, a bőrön valóban megtalálható atkákat, herpeszt, vagy éppen kábítószerek mellékhatása is lehet ez az érzés. A, például allergiás dermatitisz, kontakt dermatitisz, csalánkiütés vagy rühesség A Morgellons-szindrómások életében nagyon. Mivel ritka és egyáltalán nem tanulmányozott betegségről van szó, gyakran a diagnózist is saját maguk állítják fel az interneten fellelhető információk segítségével. A neten szerveződő csoportoknak is hatalmas szerepe van abban, hogy az érintettet megerősítsék a betegségtudatában , a hasonló képzetekkel küzdők körében elfogadásra találhatnak.Maga a betegség elnevezése, illetve elterjedése is: egy amerikai nő, Mary Leitao írta le először, ő hozta létre az első támogató csoportokat és honlapot is, és ő volt az, aki az Amerikai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) szakembereit rávette, hogy kutatásokat folytassanak a betegség kapcsán (ezek, a szakembereknek nem sikerült semmilyen kórokozót vagy környezeti hatást találni, mely a betegség okozója lehetne).