Nem Gisèle Pélicot az egyetlen szexáldozat - kábító jellegű szerek, melyeket bárki elérhet

A francia sajtóban hetek óta jelennek meg újabb és újabb részletek a Pélicot üggyel kapcsolatban. Ahogy fogalmaznak, történelmi jelentőségű" per indult, melynek ötvenegy férfi a vádlottja. Ők mind részt vettek Gisèle Pelicot megerőszakolásában, akit tudta nélkül, altatóval drogozott be a férje, a nyomozást vezető vizsgálóbíró szerint a „kómához közeli” eszméletlenségig. A magatehetetlen és öntudatlan nőt felkínálta az általa beszervezett férfiaknak, akik a házaspár házában követték el a cselekményeket, miközben a férfi videó- és fényképfelvételeket készített.

Egy bírósági művész vázlata Dominique Pelicot-ról. Fotó: Le Figaro

Kábítószer vagy más?

A Le Figaro szerint a férfi egy erős szorongásoldó szert adagolt felesége ételébe. Gisèle Pelicot hajszálainak vizsgálata során kimutatták, hogy altatót kapott, minimum egy évig. „Legálisan hozzájuthatott az említett gyógyszerhez, mely benzodiazepin hatóanyagot tartalmaz, ami Magyarországon is forgalomban van. A hivatalos alkalmazási előirat szerint szorongásoldó készítménynek minősülő, közepes hatástartalmú benzodiazepin-származék, melynek rövid ideig tartó használata javasolt" – erősíti meg Dr. Lajtai Anikó, igazságügyi toxikológiai szakértő, hozzátéve: gyakorlatilag bármilyen altató vagy nyugtató alkalmas lehet arra, hogy ezt a fajta öntudatlanságot elérje vele valaki. - Különösen, ha kombinálják, mondjuk alkohollal, akkor a hatás egészen váratlan lehet, és eléri a célját. Ilyen szernek ismerik a „Gina” nevű (gamma-hidroxi-butirát, rövidítve GHB) szert is, amely egyébként az emberi agyban, kis mennyiségben természetes módon is előforduló vegyület.

A „Gina” is kifejezetten szexuális bűncselekmények kapcsán ismert anyag, mely kis mennyiségben euforikus állapotot, nagy mennyiségben amnéziát, esetleg eszméletvesztést eredményez. Így az áldozat nem emlékszik az ellene elkövetett bűncselekményre."Ezzel a szerrel azonban itt, Magyarországon, amióta elterjedtek az új pszichoaktív szerek, nem nagyon találkozunk. Néhány esetben akadnak olyan páciensek, akik szerint „belekevertek valamit az italukba”, de a legtöbb esetben bebizonyosodik, hogy az nem „Gina” volt" - mondta el a szakértő.

Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

A közhiedelemmel ellentétben európai szinten sem ez a leginkább használt szer a szexuális bűncselekmények elkövetése során. Az MDMA-t , az alkoholt és a kannabiszt említik az élen. Ezeket a szereket alkoholmentes italokban, élelmiszerekben és feltekert cigarettákban is el lehet rejteni.



Mit jelent a „kémiai bántalmazás”?

A magyar jogban nem találkozhatunk még ezzel a fogalommal, azonban Franciaországban egyre elterjedtebb a használata. Mire vonatkozik?

Kémiai bántalmazás: Olyan vegyi, pszichoaktív anyagok bejuttatása a szervezetbe, amelyek önkéntes fogyasztás által kiváltott veszélyeztetett állapot okoznak, ezáltal kiszolgáltatottá teszik egy károkozással vagy bűncselekménnyel szemben az áldozatot.

Franciaországban nemcsak a szórakozóhelyeken történnek hasonló cselekmények, hanem jelentős mértékben (az esetek 42 százaléka) a magánélet területén.



A nemi erőszakon, pedofil cselekményen kívül például lopás céljából is alkalmazzák, akár az áldozat tudta nélkül, akár fenyegetéssel. Az eseteket toxikológiai elemzés vagy a támadó vallomása támasztja alá. "Gyakorlatilag egy laikus is kiképezheti magát ezekkel a szerekkel kapcsolatban, és felhasználhatja olyan cselekmények elkövetésére, melyekkel egy áldozat öntudatlanságát kihasználva bűnt követ el. A szexuális bűncselekmények igazságügyi, és ezekben az esetekben kifejezetten toxikológiai területet érintenek. Szakvéleményre minden esetben szükség van, melyhez a tényszerű alátámasztást biztosítjuk, mivel analitikai műszerekkel dolgozunk, amelyeket a bíróság elfogad" - magyarázza a szakértő.

Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Riasztó szembesülni azzal, hogy a valószínűsíthető kábító, vagy más jellegű szer beadásának eseteit illetően az elkövetőket gyakran ismerik az áldozatok, az esetek csaknem felében. A tizenöt éven aluliak körében, a támadók legtöbbször még az áldozatok közelében is élnek. A Le Figaro által megszólaltatott szakértője szerint "a lenyelést követő 48 órán belüli vizelet- és vérmintát kell elemezni. Ezt az időszakot követően két hónapot kell várni, hogy hajmintát vehessünk a toxikológiai vizsgálathoz". Ezeket csak az igazságügyi hatóságok kérésére és kizárólag szakértő laboratóriumok végezhetik, melynek költsége igen magas Franciaországban: 1000 euró körüli összeg.

Egyetlen orvos sem vette észre, hogy ennyi altatót szed a feleség?

„Amennyiben toxikológiai vizsgálatra érkezik minta, azt tapasztaljuk, hogy az intoxikált betegek 95 százalékának mintájában valamilyen benzodiazepin található. Hiszen nagyon könnyen hozzá lehet jutni, Magyarországon eléggé alacsony az ára is, ami szintén vonzó lehet. Sok esetben indokolatlanul írja fel a háziorvos, bármilyen panaszra, ráadásul akár támogatott formában is. Tehát ez egy nagyon elterjedt szer, aminek a túladagolása egyébként önmagában nem feltétlenül életveszélyes, de más szerrel - például alkohollal - fogyasztva akár halált is okozhat.” – mondja Dr. Vén Berta gyógyszerész. „A benzodiazepinek egyértelműen pszichoaktív szerek (szerepelnek a 66/2012-es Kormányrendeletben, mint pszichotróp anyagok (Pszichotróp anyagok 4. jegyzéke - P4), de nem minősülnek kábítószernek. Másrészt pedig vannak úgynevezett illegális, nem besorolt benzodiazepinek is. Ezek a szintetikus anyagok kereskedelmi forgalomban nem kaphatók, tehát ugyanolyanok, mint a "dizájnerdrogok”. Míg az Egyesült Államokban az ópiátok, itt a benzodiazepinek azok, melyek könnyen elérhetők, és nem feltétlenül az eredeti céljukra használják őket. „Egyszerű szorongásoldó”, ugyanakkor széles hatásspektrummal bíró szerek, amik akár képesek az embert öntudatlanságba kényszeríteni.”

A tárgyalás jelenlegi információi szerint a háziorvos írta fel az altatót, de felmerült, hogy egy nővérként dolgozó ismerőse is tanácsokkal, valamint gyógyszerfelírásokkal segítette a vádlottat. Franciaországban ugyanis az ápolók korlátozott mértékben, főként ismétlődő recepteket írhatnak fel bizonyos feltételek mellett, mint számos más európai országban. Hazánk ugyan kivétel, de mindenki találkozott már azzal a jelenséggel, hogy telefonált a háziorvosának, és az asszisztens pár percen belül „felírta” a kért gyógyszert.

Az Európai Unióban 2021-ben készült útmutató segítséget nyújt az egészségügyi szakemberek és a döntéshozók számára a droghasználat hátrányos következményeinek kezeléséhez, melynek része a benzodiazepinek felhasználására vonatkozó leírás. E szerint: „Aggodalomra ad okot azoknak a benzodiazepineknek a szedése, amelyek nem felelnek meg a felírási irányelveknek, vagy amelyeket illegálisan szereztek be. Az emberek benzodiazepineket használhatnak öngyógyításra, például szorongás vagy álmatlanság kezelésére, de akár opioid, kokain, vagy alkohol elvonási tünetek enyhítésére. Az EMCDDA jelenlegi adatai azt mutatják, hogy Franciaországban a kábítószerrel összefüggő halálesetek csaknem felében a benzodiazepinek szerepet játszottak.”

Gisèle Pelicot számára jelenleg a lelki és fizikai tünetek, valamint a családi életének összeomlása okozzák a legnagyobb fájdalmakat. Az asszony négyféle nemi úton terjedő betegségben, valamint erős poszttraumás stressz-szindrómában szenved, mégis úgy döntött, hogy névvel és arccal vállalja a bűnügyi perben való tanúskodást, hogy minél többen tudomást szerezzenek a módszerről, és minden nő, aki hasonló jellegű cselekmény áldozatává vált, merje vállalni, ami történt vele. A legtöbb érintett ugyanis nem is jut el addig egy nemi erőszak után, hogy a hatóságokhoz forduljon, olyan erős a szégyenérzete. Az is gyakori, hogy mire rászánja magát, addigra már kiürül a szervezetéből minden pszichoaktív anyag, így a bizonyítás aligha lehetséges.