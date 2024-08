Már nem a kapcsolat hossza a mérvadó

Kovács Orsolya pszichológus szerint az újrakezdésekkel kapcsolatban azt érdemes megvizsgálni, hogy mi hajtja. Az is lehet, hogy az életközép környékén nagyon idealizálttá válnak a gimis vagy más korai kapcsolatok: van, aki megint azt a gondtalanságot, lazaságot akarja átélni - fejtette ki a Reggeliben.

Illusztráció. Fotó: Getty Images

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyugati felfogású világban átalakult a kapcsolat értéke.

"A kapcsolat hossza helyett a kapcsolat minősége vált mérvadóvá. Most már nem az az első számú értéke egy kapcsolatnak, hogy milyen régóta vagyunk benne, és ez nem mond rólunk olyan sokat, hanem az, hogy én jól tudom-e magam érezni egy kapcsolatban" - magyarázta. Ezért sokak inkább kilépnek egy kapcsolatból és mást keresnek, ha valami nem működik.

A szakember szerint lehetséges az újrakezdés, de nagyfokú tudatosságot és önismeretet igényel mindkét fél részéről.

A kapcsolatfüggőség is szóba került. Kovács Orsolya elmondta, hogy nincsenek ezzel kapcsolatban pontosan meghatározott fogalmak, de van olyan kapcsolati mintázata egyes embereknek, hogy nagyon nehezen maradnak meg egyedül. Igazából akkor érzik jól magukat, ha egyik kapcsolatból a másikba mennek át, mert nem kell megküzdeniük azzal az értéktelenség-érzéssel vagy magánnyal, amit az egyedüllét okozna. A szerelmi lángolás is nagyon meghatározza őket, és a biztonság érzését is adhatja a másik fél. Van, hogy valaki a saját érzéseit, szükségleteit nem tudja meghatározni, ezért keres valakit, akin keresztül meg tudja határozni magát.