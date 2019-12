Jelek, hogy párunk érzelmileg elérhetetlen

Az érzelmileg elérhetetlenek általában nem is tudják, mit okoz másokban az ő érzelmektől való tartózkodásuk, de gyakran nem is érdekli őket. Elég gyorsan képesek messzire taszítani bárkit, aki fenyegeti a falaikat - magyarázta a health24.com-nak Alyson Cohen terapeuta. A szakértő szerint ez a típus nem egyenlő a félénk, introvertált partnerrel, hiszen az érzelmileg elérhetetlenek gyakran elég társaságkedvelőnek tűnnek, és szeretnek eljárni otthonról, bulizni, ismerkedni. De ha emögé nézünk, náluk hiányoznak a mélyebb érzelmek.

Miért lesz valaki érzelmileg elérhetetlen?

Számos ok vezethet az érzelmi elérhetetlenség kialakulásához. Néha csak annyi áll a háttérben, hogy az adott személy még sincs annyira oda a partneréért, és nem akar mélyebb kapcsolatot kialakítani vele. Vagy épp egy olyan élethelyzetben van, ami miatt nem tud nyitni egy kapcsolatra - például épp küföldre költözés előtt áll.

De korábbi sérelmek és gyerekkorban kialakult avoidant (szorongó, elkerülő) viselkedészavar is állhat az érzelmi elérhetetlenség mögött. Amikor a gyerek megtanulja elcsendesíteni az érzelmeit és leválik másokról, tudat alatt valószínűleg az motiválja, hogy ha semmit sem érez, akkor semmi sem fáj. A terapeuta szerint viszont a gyermekkorban el nem látott lelki sebek folyamatos szenvedést okozhatnak a felnőttkorban is.

Egy ilyen partner mellett sokszor még mi érezzük rosszul magunkat igényeink miatt.

Fotó: iStock

Milyen jelek esetén kezdjünk gyanakodni?

Egy érzelmileg elérhetetlen partnert már az első randevún leleplezhet egy kérdés: ha szóba kerülnek a korábbi párkapcsolatok, és ő egyről sem tud beszámolni, az jelezheti azt is, hogy nem képes mély érzelmi köteléket kialakítani. Érdemes akkor is gyanakodni, ha az illető folyamatosan elérhetetlen - és most nem az érzelmekre célzunk, hanem a mobiltelefonjára, a Messengerre és a személyes találkozókra. Mindenkinek lehetnek sűrűbb időszakai a munkában vagy a magánéletben, de ha rendszeressé válik az elszigetelődés, akkor fogjunk gyanút.

Milyen az, aki érzelmi analfabéta? Korábbi cikkünkből megtudhatja!

Beszélgetések terén egyébként lehet, hogy viccesnek és lazának tűnik elsőre, de érdemes odafigyelni arra is, mit árul el magáról és mennyire szeret a való élet dolgairól beszélgetni. Ha rendszeresen csak tévéműsorokról, filmekről, sportról, időjárásról folyik a társalgás, az egyértelműen annak jele, hogy nem vagy csak nehezen enged közelebb magához. Az érzelmileg elérhetetlen ember számára az érzelmek a gyengeség jelei, ezért igyekszik elrejteni sajátját. Kerüli a ragaszkodás és az intimitás minden formáját is - szinte biztos, hogy egyetlen simogatás vagy bók sem telik tőle.

Ha ezt diplomatikusan szóvá tesszük neki, szinte biztosan a mi "túl intenzív" érzelmeinkkel lesz valami problémája, és megpróbálhatja úgy alakítani a beszélgetést, hogy mi érezzük rosszul magunkat - az egyébként nagyon is természetes - intimitás iránti vágyaink, igényeink miatt. Ez nem szándékos a részükről, egyszerűen nem ismeri fel az érzéseinket. Ha ezekről mégis próbálunk beszélni vele, egyre messzebbre menekül - mind lélekben, mind fizikailag, ugyanis számára minden közeledés kényelmetlen és ijesztő dolognak számít.

Menthető egy ilyen kapcsolat?

A közös jövő gondolata így a legtöbb esetben elképzelhetetlen. Ha mégis a kapcsolat folytatása mellett döntünk, akkor pedig fel kell készülnünk arra, hogy nem fogjuk tudni megváltoztatni a partnerünket, és arra sincs semmi garancia, hogy egyszer csak jobbra fordulnak a dolgok. Csak akkor lehet erre esély, ha a párunk felismeri, hogy valami nincs rendben és hajlik a kölcsönös megoldáskeresésre, esetleg terápiára is hajlandó eljárni. Rengeteg türelemre lesz szükség, hogy sikerüljön, de közös erőfeszítések árán bekövetkezhet a javulás. Ha azonban csak egyoldalú lépések történnek a kapcsolat megmentésére, az hosszú távon elég fárasztó - nem biztos, hogy érdemes erre áldozni az időnket és az energiánkat.