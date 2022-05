"A férjem időnként beszélget az exével. Aggódnom kellene?"

Időről időre szinte minden kapcsolatban felüti a fejét a féltékenység. Ezt az érzést gyakran az váltja ki, ha a párunk nagyon jó kapcsolatot ápol egy ellenkező nemű munkatársával, vagy ha még mindig beszélget időnként egy-egy volt szerelmével. Bármi is legyen az ok, nagyon fontos lenne, hogy aggodalmainkról nyíltan beszéljünk kedvesünkkel. Ellenkező esetben ugyanis könnyen megmérgezhetik a kapcsolatunkat az exhez köthető, vélt tettek vagy érzések.

Nehéz helyzetet szülhet, amikor egy pár egyik tagjának jóval több szexuális tapasztalata van a másiknál. Sokszor gondot okozhat például, ha a kedvesünk már rég túl van azokon a dolgokon, amikre mi még csak most kezdtünk el vágyakozni.

Amikor a múlt visszaköszön

Ilyen problémával küzd az a nő is, aki a The Guardian szakértőitől kért tanácsot. A levélíró 2020 végén, a járvány miatti nagy lezárások idején ismerkedett meg jelenlegi párjával, és minden viszonylag gyorsan történt: kapcsolatuk fokozott ütemben fejlődött és mélyült. Már hat hónapja voltak együtt, amikor rájött, hogy a férfi váltott néhány e-mailt egykori kedvesével, akivel még egyetemista korában volt együtt, és akit el is akart venni feleségül, csak a férfi családja ezt ellenezte, így vége lett a kapcsolatnak. "Ez egy 20 évvel ezelőtti szerelem, és a nő azóta már férjhez ment valaki máshoz. Azonban egyszer csak újra felvette a kapcsolatot a párommal – még azelőtt, hogy mi megismerkedtünk volna –, hogy megírja neki, hogy megbocsátott" – derült ki az olvasói levélből.

Az esetről a férfi úgy nyilatkozott, neki megkönnyebbülést jelentett, amit volt szerelme írt neki, hiszen mindig is szívfájdalommal és bűntudattal gondolt vissza a közös múltjukra. Ezt követően úgy tűnt, hogy a történet végére pont kerül, így az olvasói levél írója és az említett férfi rövid idő múlva összeköltözött és össze is házasodott. "Aztán egyik nap megnéztem a párom telefonját, és láttam, hogy később is üzengettek ezzel a nővel. Hónapokig beszélgettek egymással a Facebookon, és egy kétórás videóhívásuk is volt, miközben mi még húsz percnél hosszabb ideig sem beszéltünk soha egymással telefonon. Az utolsó telefonbeszélgetésük két héttel azelőtt volt, hogy a párom megkért, hogy költözzek hozzá" – mesélte a kétségbeesett nő. Majd hozzátette, próbálja nyugtatni magát azzal, hogy a férfi és exe között azért szakadt meg mostanában a kapcsolat, mert a férfi rájött, hogy jelenlegi párjával valóban komolyak a szándékai. A titkos beszélgetések miatt azonban mélyen megbántva érzi magát a levélíró, és aggódik amiatt, hogy a nő esetleg újra jelentkezik majd.

Nincs értelme úgy tenni, mintha nem zavarna minket a párunk viselkedése. Fotó: Getty Images

"Mi változott volna, ha ez hamarabb kiderül?"

A levélírónak a The Guardian egyik szerkesztője válaszolt, aki gyakran ad tanácsokat az olvasóknak, párkapcsolati és családi problémáikkal kapcsolatban. Mint írta, sok mindentől függ, hogy valaki tarja-e a kapcsolatot bizonyos exeivel, vagy sem, szóval ez a téma közel sem annyira fekete-fehér, mint amilyennek elsőre tűnik. Ám ha néhány levelezés ekkora aggodalmakat generál egy új kapcsolat egyik résztvevőjében, akkor arról mindenképpen beszélni kell. "Érdemes lenne átgondolni, hogy vajon akkor is hozzámentél-e volna a férjedhez, ha már az esküvő előtt kiderül, hogy időnként beszélget az exével" – tanácsolta.

Természetesen mindenkinek joga van ahhoz, hogy jelezze a párjának, ha zavarja az exek "jelenléte". Nincs semmi értelme úgy tenni, mintha ez nem zavarna minket, miközben magunkban hónapokig ezen rágódunk. Ha pedig azt szeretnénk, hogy párunk minden kapcsolatot megszakítson volt szerelmeivel, akkor kérjük meg rá. Ez azonban ne egy ultimátum legyen: adjuk meg neki a lehetőséget arra, hogy szabadon döntsön arról, hogy ezt megteszi-e vagy sem.

A másik iránti kémkedés sincs rendben

A szerkesztő Stephen Blumenthal klinikai pszichológussal is konzultált, hogy minél jobb tanácsot tudjon adni az olvasónak. A szakértő szerint nem szabad alábecsülni azt a tényt, hogy a szóban forgó pár a lezárások idején ismerkedett meg, a járványügyi korlátozások miatt ugyanis előfordulhatott, hogy talán teljesen más ütemben – a kelleténél gyorsabban – haladt előre a bimbózó kapcsolat. Ennek ellenére viszont teljesen természetes, hogy mindenki arra vágyik, hogy kapcsolatát erősnek, és érzelmileg biztonságosnak érezze. Ha ez a stabilitás meginog, azt csak őszinte és nyílt kommunikációval lehet helyrehozni. Azonban ha számon kérünk valakit a titokban folytatott beszélgetéseiért, akkor bizony nekünk is vállalnunk kell a felelősséget azért, hogy mi pedig az illető tudta nélkül belenéztünk a telefonjába és a levelezéseibe.

Az őszinte, nyílt kommunikáció hiánya egyébként igencsak baljós tényező egy házasságban. Szakemberek szerint ugyanis ez az egyik jele annak, hogy a kapcsolat a végét járja. Szintén rossz ómen, ha a veszekedések állandósulnak a két fél között, illetve ha meggyengül az egymás iránti kötődés és érdeklődés. A titkolózás és egymás ellenőrizgetése sok esetben csak még jobban meggyengíti a bizalmat és a biztonságérzést.