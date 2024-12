Van, amikor már nincs értelme letenni a cigit? Itt a kutatók válasza

Még 75 évesen is érdemes leszokni, az ugyanis még akkor is jelentősen megnövelheti a várható élettartamot – számolt be a Michigani Egyetem kutatásának eredményeiről az Orvostovábbképző Szemle.

Bármilyen életkorban nyersz, ha leteszed. Fotó: Getty Images

Akár 8 évvel tovább élhetsz

A kutatás a dohányzás várható élettartamra gyakorolt hatását mérte 10 éves időközönként 35 és 75 éves kor között annak érdekében, hogy meghatározzák a dohányzásról való leszokás lehetséges előnyeit. Az eredmények azt mutatják, hogy bár a dohányzásról való leszokás előnyei az életkor előrehaladtával csökkennek, az idősebbek esetében még mindig jelentős előnyök mutathatók ki.

A cigarettafüst több ezer mérgező vegyi anyagot tartalmaz, amelyek a szervezet szinte minden szervét károsítják, és számos rákos megbetegedéssel, stroke-kal, szív- és tüdőbetegséggel hozhatók összefüggésbe.

A most közölt cikk az első olyan tanulmány, amely a 65 évnél idősebb populációban számszerűsíti a dohányzásról való leszokás hatását. Az eredmények szerint azok, akik jelenleg 35, 45, 55, 65 vagy 75 éves korukban dohányoznak, és akik felnőtt korukban egész életükben dohányoztak eddig az életkorig, nagyjából 5-9 évet veszítenek, ha életük hátralévő részében sem teszik le a cigarettát. Ha azonban ezekben az életkorokban abbahagyják a dohányzást, akkor minimum 1, de akár 8 év veszteséget is elkerülhetnek.