„A célunk, hogy megtörjük a csendet az öngyilkosság körül” – a Védőháló című színházi előadás rendezőjével beszélgettünk

„Az Alapítvány az Öngyilkosság Ellen örömmel támogatja a készülő »Védőháló« című színházi projektet, amely az öngyilkosság megelőzésével, a veszteségek feldolgozásával és a mentális egészség fontosságával foglalkozik” – olvasható a szervezet oldalán. Mivel a mentális egészség megőrzése és az öngyilkosság megelőzése mellett a HáziPatika.com is elkötelezett, megkerestük a darab rendezőjét, Alberti Zsófit, aki számos érdekes kulisszatitkot árult el nekünk.

HáziPatika.com: Már csak néhány hét van a Védőháló bemutatójáig. Hogy álltok az előkészületekkel, illetve milyen érzések kavarognak benned most ezzel kapcsolatban?



Alberti Zsófi: Minden nap próbálunk, nyakig benne vagyunk a munkában, természetesen. Van két felvétel is az előadásban, a forgatásokon már túl vagyunk. Rettenetesen élvezem. Azt látom, hogy minden színésznek nagyon fontos ez az ügy, és mindenki nagyon szereti a szerepét ebben a történetben. Olyan embereket válogattam össze, akikkel már korábban dolgoztam, vagy sokat láttam színpadon és akikkel tudtam, hogy egy nyelvet beszélünk, illetve akiknek egyaránt nagyon fontos, hogy társadalmi ügyek mellé álljanak. Nagyon izgatott vagyok, és rendkívül bizakodó.

A Védőháló bemutatója április 5-én 19 órakor lesz a Dante Közösségi Alkotótérben.

HáziPatika.com: A projekt Instagram-oldalán az áll, idézem: „A Védőháló című színházi előadás közös gondolkodásra hív az öngyilkosságról, az odáig vezető útról és az ittmaradtakról”. Pontosan mit értetek a közös gondolkodás alatt, és miért tartjátok ezt fontosnak?



Alberti Zsófi: Nagyon ritkán van alkalmunk arra a mindennapi életünkben, hogy erről a témáról együtt gondolkodjunk. Ez az előadás egy apropó arra, hogy mindenki elmondhassa a véleményét vagy csak csendben figyelje a többieket az előadás utáni feldolgozó beszélgetésen. Mindannyian Péter (Endrődy Krisztián) történetén gondolkozunk majd, de megismerjük a feleségét (Radnay Csilla), a főnökét (Kolnai Kovács Gergely), a testvérét (Kocsis Pál), a halálának egy szemtanúját (Gonda Kata), sőt annak édesanyját is (Sajgál Erika). Sokféle nézőpontból vizsgálhatjuk a történetet.

Az előadások utáni beszélgetéseken közreműködik majd a szakmai konzulensünk, Bérdi Márk klinikai szakpszichológus is. Az alapvető célunk ugyanis az, hogy ezzel az előadással megtörjük a csöndet az öngyilkosság körül, ezt a tabut kicsit megdöntsük, hiszen mindannyiunkat foglalkoztat, hogyan jut el valaki ehhez a döntésig. Azt gondolom, hogy gyakorlatilag nincs olyan ember, aki nem érintett valamilyen szinten ebben a témában. Viszont alig beszélünk erről, annyira nehéz elképzelni az odáig vezető utat. Tudni szeretnénk, hogy van-e bármilyen felelősségünk abban, ha a körülöttünk élők közül valaki ilyen döntést hoz. De még családon belül is nagyon nehéz beszélni erről az embereknek, mert alapvetően a szégyen és a bűntudat önti el őket, és ez megakadályozza azt, hogy nyíltan vállalják az érzéseiket.

Én már nagyon régóta kutatom ezt a témát, és szerintem az egyik legeslegfontosabb tanulság, hogy a beszélgetéssel rengeteget tudunk segíteni egymáson. Nyilván szakmai segítséget kérni vagy szakemberhez fordulni, hogyha szükséges, feltétlenül ajánlott. De nagyon sokszor egy igazi jó, baráti, őszinte beszélgetés is sokkal többet segít, mint gondolnánk.

Alberti Zsófi a Védőháló olvasópróbáján. Fotó: Trokán Nóra

HáziPatika.com: Több helyen is úgy hivatkozol erre a projektre, hogy ez számodra egy nagyon fontos színházi küldetés. Miért tekintesz erre küldetésként?



Alberti Zsófi: Tizenöt éve vagyok színész. Nagyon sokféle előadásban vettem részt, de nemcsak színészként, hanem nézőként is azok a darabok érdekelnek a legjobban, amelyek egy-egy aktuális társadalmi ügyet vizsgálnak. Én is érintett vagyok a témában, és régóta szerettem volna színházi keretek között vizsgálni azt a rengeteg kérdést, amit felvet. Mostanra elég bátorságot gyűjtöttem ahhoz, hogy megmutassam, amit írtam Khaled-Abdo Szaidának, aki elvállalta, hogy segít elkészíteni a példányt, és Takács Lilla díszletében, Remete Kriszta jelmezeivel, Móser Ádám zenéjével létrehozunk egy olyan előadást, amelyért én vállalom a legnagyobb felelősséget.

Egyre több tabudöntő előadás születik, és az emberek egyre nyitottabbak erre, akár az anyaság nehézségeiről, a válásról vagy épp a családon belüli erőszakról van szó. Beszéljünk nyíltan az öngyilkosságról is!

HáziPatika.com: Miért a Védőhálót választottad címnek? Mit szeretnél üzenni ezzel?



Alberti Zsófi: A mi történetünkben egy öngyilkossági hotspotot úgy szüntetnek meg, hogy védőhálót húznak fel két emelet közé. De nyilván nemcsak ezért Védőháló a darab címe, hanem ezzel arra a szociális védőhálóra is utalunk, amely segíthet az öngyilkosságok megállításában.

HáziPatika.com: Szerinted konkrétan hogyan tudná a társadalom ellátni ezt a szerepét, hogy védőháló legyen az ilyen esetek megelőzésében?



Alberti Zsófi: Nyilván nincs megoldásom, és nem is akarok úgy tenni, mintha többet tudnék bárkinél. Az előadás maga sem állít semmit, inkább nagyon sok kérdést vet fel. Az öngyilkosság elleni harcban a szakértők tanácsa a nyílt kommunikáció. Az előadás nemcsak a kétségbeesett férfi belső világát vizsgálja, hanem a környezetét is, és számtalan tévhitet is eloszlathatunk a témával kapcsolatban az előadás utáni a beszélgetésen is.

Nagyon sokszor már azzal is rengeteget segíthetünk, ha merünk nyílt kérdéseket feltenni egymásnak, vagy ha támogatjuk abban egymást, hogy merjünk segítséget kérni egy valódi szakembertől. Én nagyon hiszek abban, hogy egy ilyen előadással olyan csatornákat tudunk megnyitni, amelyeket máshogyan nagyon nehéz. A színház közösségépítő ereje ilyenkor nagyon erőssé válik, hiszen Péter történetét együtt nézzük végig, közös ügyünk lesz, és így osztozunk ezekben a nehéz érzésekben. Ezeken az estéken megtapasztalhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül.

Hozzánk egy előadásra 80 ember fér be. Már csak ezért sem gondolom, hogy én most itt meg fogom állítani az öngyilkosságot Magyarországon, de lehet, hogy tudunk enyhíteni az ítélkezéseken, amiket akár a hozzátartozók kapnak, vagy megértjük, hogy az az ember, aki véget vet az életének, nem bolond, hanem végtelenül elkeseredett. Hátha belátjuk, hogy nem csak akkor érdemes szakember segítségét kérni, amikor már nagyon nagy a baj. Ez egy icipici lépés, de talán együtt eljutunk majd valahova.

A darab színészei a Védőháló olvasópróbáján. Fotó: Trokán Nóra

HáziPatika.com: Említetted már, hogy a projekt megvalósításában egy klinikai szakpszichológus is a segítségetekre volt. Ő pontosan hogyan támogatta a munkátokat?



Alberti Zsófi: Már akkor, amikor megírtam a legelső verziót, akkor felkerestem őt, mert tudtam, hogy mivel egy fiktív történetet írok, muszáj, hogy legyen mellettem egy olyan szakember, aki tud abban segíteni, hogy száz százalékosan hiteles legyek, hogy az a történet, amit színpadra állítunk, a valóságban is megtörténhetne. Kaptam szakirodalmat, voltam előadásán a témáról, és sokat beszélgettünk. Fontos volt, hogy megértsem – amennyire lehet –, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki ezt a döntést hozza.

Emellett Márkot bármikor felhívhatjuk, ha elakadunk. Talán mondhatom, hogy ő is fontosnak tartja ennek az előadásnak a születését. Emellett ott lesz a beszélgetéseken is, ami azért is fontos, mert felmerülhetnek olyan kérdések, amire csak ő tudja a választ. Ezek a beszélgetések nem olyanok lesznek mint egy szeánsz, nem helyettesít egy terápiát, alapvetően arról az estéről szólnak, de segíthetnek abban, hogy könnyebb szívvel távozzunk, mint ahogy jöttünk.

Márk nagyon sok egyetemi előadást tart erről a témáról, és nagyon fontosnak tartja, hogy úgy kell felépíteni az erről szóló bármilyen előadást, hogy a végén reménnyel a szívünkben menjünk haza. Van kiút, van holnap, vagy kell, hogy legyen holnap.

HáziPatika.com: Milyen felmerülő kérdésekre számítasz a közönség soraiból az előadások utáni beszélgetésen?



Alberti Zsófi: Nehéz megjósolni, hogy pontosan mi lesz. El tudom képzelni azt is, hogy az emberek alapvetően nem akarnak majd beszélgetni, csak szeretnének még ott ülni egy kicsit. De azt is el tudom képzelni, hogy valaki elmeséli a saját történetét. Amióta hirdetjük az előadást, csak én legalább 8-10 privát üzenetet kaptam, amelyben számomra teljesen idegen emberek leírták, hogy ők hogyan érintettek a témában. De hangsúlyozom újra: alapvetően egyáltalán nem ez a célunk, viszont ha valakinek jól esik, természetesen megoszthatja a saját történetét is. Ki fogunk térni alapvető tévhitekre is, amit az előadásban is elrejtettünk szép számmal.

Ugyanakkor ez alapvetően egy játék. Egy ugyanolyan színházi játék, mint a többi. A témaválasztás miatt az emberek talán nehezebben szánják rá magukat, hogy eljöjjenek, pedig azt remélem, hogy ez egy vagány előadás lesz, némi humorral fűszerezve.