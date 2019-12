Miért szeretnék annyira havat karácsonyra?

"Hull a pelyhes fehér hó" - énekeltük gyerekkorunktól kezdve minden decemberben, nemcsak a Mikulásra, hanem akár a Jézuskára várva is. És fel sem tudunk idézni olyan karácsonyi filmet, amelyben ne azt látnánk, hogy miközben kint óriási pelyhekben esik, a kandalló pattogó tüze mellett lustán elterül a család. De a rajzfilmstúdiók sem újítanak a már évtizedek óta a bevált recepten: a legújabb alkotásokban is az a refrén, hogy "Legyen hó!", vagy "Csak egy ici-pici hó kell!" A karácsony elképzelhetetlen hó nélkül, pedig a valóság ennél sajnos sokkal kiábrándítóbb: a szakemberek szerint az elmúlt 100 évben bizony jelentősen csökkent az esélye annak, hogy éppen december utolsó napjaiban borítsa hótakaró a tájat. Talán épp ezért szeretjük annyira, mert lehet vágyakozni rá, és mert néha meg is valósul.

Pontosan mi is a fehér karácsony?

A meghatározás ugyanis nem mindig olyan egyszerű, mint gondolnánk. A fehér karácsonynak vannak kritériumai, amelyek akár országonként is eltérhetnek egymástól. Az Egyesült Államokban nagyon szigorúan veszik a szabályokat: csak akkor nevezik fehérnek a karácsonyt, ha az első nap reggelén 7 órakor 2,5 centis havat tudnak mérni. A szomszédos Kanadában 2 centivel is megelégszenek. Angliában pedig már az is elég, ha bármennyi lehullott hó megmarad, és nem olvad el azonnal. A jelenség azonban sajnos folyamatosan ritkult az elmúlt 100 évben a globális felmelegedés miatt. Sőt, szakemberek szerint néhány évtized múlva még ott is ritkaságszámba megy majd, ahol ma még szinte természetes. Norvégiában például a 20. század elején még úgy számoltak a meteorológusok, hogy egy évben legalább 150 napon keresztül lehetett legalább 25 centiméteres hótakarót találni, ez a szám mostanra százra csökkent.

Mi a helyzet Amerikában?

A fehér karácsony esélye Kanada egyes városaiban gyakorlatilag 100 százalék. Ilyen például Észak Ontario legnagyobb városa, Sudbury, vagy a Yukon fővárosának számító, alacsony lélekszámú Whitehorse. De a szakemberek számításai szerint a fővárosban, Ottawában is 83 százalékos valószínűséggel fordul elő. A híres kikötőváros, Vancouver azonban mindössze 11 százalékot kapott. Az Amerikai Egyesült Államokban egyedül az alaszkai Fairbanks lett 100 százalékos, második helyezést pedig a minnesotai Duluth városa ért el. Nulla százalékot nem meglepő módon Honolulu kapott, de Washington sem sokkal esélyesebb a maga 5 százalékával. New Yorkban 22 százalékot jósolnak a fehér karácsonynak.

Az emberek világszerte fehér karácsonyról ábrándoznak. Fotó: iStock

Európai karácsonyok

Svédországban, Finnországban, Norvégiában, Oroszországban, Ukrajnában és Lengyelországban természetes dolog a fehér karácsony. A kontinens nyugati és déli, mediterrán vidékein azonban kevésbé. A belgák is csak akkor tartják fehérnek az ünnepet, ha legalább egy centi hó borítja a talajt, ez a legtöbb belga nagyvárosban legutoljára 2009-ben és 2010-ben fordult elő. A dánok azt is nézik, hogy az ország egész területén van-e hó legalább az egyik ünnepnapon, erre 1900 óta mindössze 9 alkalommal volt példa. Legutóbb Dániában is két egymást követő évben, 2009-ben és 2010-ben. A meteorológusok szerint egyébként Hamlet országában mindössze 7 százalék az esélye annak, hogy a szigorú előírásoknak megfelelően fehér lesz a karácsony. A 2009-és és a 2010-es év Hollandiában is szerencsés volt, hiszen két egymást követő karácsonyon esett a hó. Az angolok a 20. században inkább ahhoz szoktak hozzá, hogy szürke és fekete az ünnepük, Londonban a meteorológusok mindössze 6 százalékos eséllyel számolnak a havas karácsonyt illetően. Az íreket pedig annyira izgatja a dolog, hogy a fogadóirodákban fogadást is lehet kötni arra, vajon lesz-e az adott évben hó karácsonykor.

Magyarországon is ritkulnak a fehér karácsonyok?

Sajnos igen. Az utóbbi 70 évben, jellemzően a 60-as és a 90-es években fordult elő fehér karácsony, legalábbis azokban a nagyvárosokban, ahol az Országos Meteorológiai Szolgálat állomásai működnek. A rekordot egyébként az ország legmagasabb pontja, a Mátrában fekvő Kékestető tartja: itt 1981-ben 70 centiméteres hóvastagságot mértek. Budapesten 1969-ben és 1971-ben hullott 20 centiméteres hó. A 2000-es évek óta azonban feltűnő a ritkulás. Kékesen például addig szinte minden évben fehér volt a karácsony, azóta viszont csak háromszor. Az, hogy az egész ország területét hótakaró borítja, utoljára 2002-ben fordult elő. A nagyvárosokban pedig szinte egyik évben sem volt havas az ünnep.

Az a varázslatos, szikrázó fehér hó...

Pedig a fehér karácsony az igazi. Persze nemcsak konkrétan a hó miatt, bár tény, hogy valóban kellemes egy meleg szobából gyönyörködni a hóesésben, miközben forró teát, esetleg forralt bort szürcsölgetünk. És annak is megvan a romantikája, amikor vastagon bebugyolálva lépkedünk a frissen hullott, ropogós hóban. Természetesen rajongunk a téli sportokért is, szuper dolog szánkózni, hógolyózni, hóangyalt készíteni, síelni vagy éppen snowboardozni. És ha mindezek az élvezetek éppen az év végi ünnepi időszakra esnek, akkor a karácsonyhoz és a hóhoz is olyan érzések társulnak, amelyek akár egy egész évre is feltöltenek bennünket.