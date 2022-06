Miért házasodnak újra össze a korábban elvált párok?

Rengeteg dolog tönkretehet egy házasságot az intimitás hiányától a megoldatlan konfliktusok halmozódásán át a csendes elhidegülésig. Egy válókereset lefolytatása azonban nem jelenti azt, hogy az érintett két ember útja végleg elválik. Nemzetközi statisztikák szerint a párok 10-15 százaléka kibékül a válás után, sőt a 6 százalékuk újra össze is házasodik. Emellett kisebb eséllyel válnak el azok, akik ezt egyszer már megtették, majd ismét összejöttek. A Psychology Today cikkében megszólaló szakemberek szerint ennek több oka is lehet.

Komoly munka kellhet ahhoz, hogy egy válás után ismét hűséget fogadjon két ember. Fotó: Getty Images

Jamie Kurtz családjogi ügyvéd szerint a korábban elvált párok többnyire akkor házasodnak meg újra, ha felismerik és megoldják a kapcsolatukat sújtó problémákat. Általában több közvetlen és közvetett ok is hozzájárul ahhoz, hogy valaki a válás mellett döntsön. Az olyanok, amelyek valamilyen élethelyzethez köthetőek (például pénzügyi problémák, fokozott stressz), sok esetben maguktól is megoldódhatnak. Bizonyos gondok feloldásához (például az alkohol- vagy drogproblémák, a másik fél elhanyagolása) azonban szakember segítségére is szükség lehet, és komoly változtatásokat kell a feleknek kiharcolniuk.

"Elértem a mélypontot, nem veszíthettem el a gyerekeket"

Jó példa az újraépített házasságra Ted és Angie esete, akik néhány viharos év után váltak el. Tednek komoly alkoholproblémái voltak, mégsem volt hajlandó szakember segítségét kérni, a családja helyett pedig sokszor a barátait és az italozást választotta. A felesége, Angie végül megelégelte az életvitelét és elvált tőle, a bíróság pedig korlátozta az időt, amelyet Ted a gyerekeivel tölthet, miután nem volt hajlandó alávetni magát a véletlenszerű drogtesztnek. "Számomra ez volt a mélypont. Angie fenyegetése, hogy elhagy engem, nem rémített meg kellőképp, de a gyermekeim elvesztésének tudata már igen" - emlékezett vissza később.

Ted keményen dolgozott azon, hogy alkoholfüggőségét leépítse, hónapokig járt az anonim alkoholisták találkozójára, majd megkérte Angie-t, hogy menjenek el együtt egy párterápiára. Hosszú ideig küzdött azért is, hogy visszanyerje egykori párjának bizalmát, és bizonyítsa neki, hogy a káros szenvedélye már nem uralkodik rajta. Végül újra összeházasodtak, és Ted már 12 éve józan. „Eszembe sem jutott, hogy a lányom esküvőjén egy kortyot is iszom” – mesélte büszkén a férfi.

Statisztikák szerint a válási folyamaton átesők akár 60 százaléka is nyitott lehet egy bizonyos ponton a megbékélésre. Ekkor azonban még megvan a veszélye, hogy a váláshoz vezető okok nincsenek kellően letisztázva és megoldva, ami miatt a párok ugyanolyan kapcsolatba zuhanhatnak vissza, mint amilyenből a válással szabadulni szerettek volna - vélekedik a lapnak nyilatkozó ügyvéd.