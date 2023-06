Boldog tanár, boldog diák – egyre több magyar gyerek tanul osztrák iskolában

2011 és 2021 között ötszörösére nőtt a magyar tanulók száma Ausztriában, tavaly már 1367 új magyart írattak be osztrák intézményekbe. Az RTL Klub Fókuszának stábja az ausztriai Oberwartban, azaz Felsőőrön forgatott, ahol nemcsak a diákok élete teljesen más, mint magyar társaiké, hanem a tanárlét is. Ott egy pedagógus 1 millió forintnál is többet kereshet, és az oktatás minősége is különbözik attól, amit Magyarországon tapasztalni. A cél Ausztriában ugyanis nem a lexikális tudás átadása, hanem az, hogy a gyerekek sikeresen boldoguljanak az életben.

Oberwart a szomszédos Ausztriában. Fotó: Getty Images

Lexikális tudás helyett ösztönző környezet és motiváló tanárok

"Magyarországon, amikor én is iskolába jártam, a lexikális tudáson volt a hangsúly. Minél többet, minél jobban, minél pontosabban. Mi másképp gondolkodunk" – mondta a Fókusznak Farkas Gyöngyvér, aki 2013 óta tanít az oberwarti iskolában. Az intézményben úgy gondolják ezért a diákok is szívesen mennek iskolába, és így nagyobb örömmel fognak tanulni és elvégezni a feladatokat. Így próbálják elérni, hogy a jövőjükhöz szükséges tudást összeszedjék.

Persze nem csak a diákokhoz állnak más mentalitással Ausztriában. A Stepstone állásportál tavaly év végi felmérése szerint havi bruttó 3543 euró a pedagógusok átlagbére, ebben már a 13. és 14. havi fizetés is benne van. Ez mai árfolyamon 1 314 000 forint. Ezzel szemben Magyarországon többéves tapasztalattal, ez az összeg körülbelül háromszázezer forint.

U, mint ungarische

Az iskolában minden évben indítanak magyar nyelvű osztályokat. Ők az U, mint ungarische, azaz magyar jelzést kapják. Heti háromszor van magyar órájuk, a többi tantárgyat két nyelven, magyarul és németül is tanulják. Azoknak a diákoknak, akik egyáltalán nem beszélnek németül, külön osztályt indítanak és felzárkóztatják őket, hogy aztán egyenlő eséllyel kezdjék el a többi tantárgy tanulását. Ezekben az osztályokban eleinte heti húsz órán át csak a nyelvet tanulják.

Farkas Gyöngyvér szerint az elmúlt években egyre több magyar gyermek élvezi az osztrák oktatási rendszert, még a nyelvi különbség sem akadály. Szerinte a szülők célja, hogy a gyerekek egy olyan iskolarendszerbe kerüljenek, amelynek elvégzésével nyugodtabb életet tudnak nekik biztosítani. Ausztriában minden gyerek kap laptopot az iskolától, ezért nagyon sok lehetőség van a digitális oktatásra is – magyarázta Hans-Peter Wolf, az iskola igazgatója.

