A leggyakoribb ajándékozási hibák

„Egy jó ajándék boldogságot és hálát szabadíthat fel abban, aki kapja. Ugyancsak nagyszerű érzés adni, olyannyira, hogy pszichológusok tapasztalatai szerint az ajándékozás öröme még hangsúlyosabb is, mint az öröm, amikor ajándékot kapunk. Sajnos előfordul, hogy megajándékozott félként szó szerint arcunkra kell erőltetni a mosolyt, illetve tettetni a hálát” – írja Julian Givi, a Nyugat-virginiai Egyetem kutatója a The Conversation oldalán megjelent cikkében. Givi szakterülete a fogyasztói döntések pszichológiája, azon belül is az ajándékozás és az azzal kapcsolatos tévedések. Az alábbiakban a négy leggyakoribb hibát mutatjuk be a gyűjtése alapján.

Néhány gyakori hiba könnyen elronthatja az ajándékozás örömét. Fotó: Getty Images

Túlzottan a meglepetésre fókuszálunk

Lássuk be, amikor elképzeljük magunk előtt az ajándék kibontásának pillanatát, jellemzően abban reménykedünk, hogy hirtelen kitörő öröm fogja majd el szerettünket, aki kapja. Givi szerint éppen ez az egyik legnagyobb hiba, amelyet elkövethetünk. Nyilvánvaló, hogy az ajándékozók mindig azt szeretnék, hogy ajándékuk vonzó darab legyen, amely azonnal mosolyt csal a másik fél arcára. Egy otthoni csokiszökőkút például alighanem kimeríti ezt a kritériumot – izgalmas, és szinte biztos, hogy kíváncsiságot vált ki bárkiből, aki meglátja.

Csakhogy amikor ajándékot kapunk, többnyire kevésbé az adott pillanat jár a fejünkben, mint inkább az azt követő hetek, hónapok. Az emberek olyan ajándékokra vágynak, amelyek hasznosak, megbízhatóak és megfelelnek az igényeiknek. Ha reálisan nézzük, ezzel már kevésbé lehet összeegyeztetni egy csokiszökőkutat. Nem úgy egy új kávéfőzőt, amely nap, mint nap jó szolgálatot tehet a továbbiakban. Talán nem akkora újdonság, illetve nem vált ki olyan szélsőséges érzelmeket, mégis boldogságot fog okozni hosszú távon is.

Túlbecsüljük az egyediséget és az újdonságot

Ugyancsak rossz útra terelhetik az ajándékkeresőket az ajándékozás gyakorlatával kapcsolatos íratlan szabályok, vagy amik ekképpen vannak jelen a köztudatban. Ilyen például, hogy nem adjuk valakinek évről évre ugyanazt ajándékba, mert a társadalmi norma az, hogy az ajándéknak egyedinek kell lennie. Hasonlóképpen nem adunk senkinek használt terméket ajándékként, hiszen annak vadonatújnak kell lennie. Givi szerint azonban a valóság az, hogy az emberek meglepően nyitottak az olyan ajándékok iránt, amelyek egyébként sértik ezeket a kötelező érvényűnek tekintett irányelveket.

Könnyen előfordulhat, hogy valaki nagyon szeret például egy bizonyos fajta bort, és nem bánja, ha egymás után több évben is abból lepik meg egy-egy palackkal, mert ugyanúgy örül neki. Hasonlóképpen jobb ajándék lehet egy használt, de bővebb felszereltségű fényképezőgép, mint egy bontatlan csomagolású, de szerényebb képességekkel bíró készülék – miközben az áruk talán nagyjából pont megegyezik.

Nem mindig jó, ha biztosra megyünk

Az ajándékozók gyakran hajlamosak azonnal elvetni az elsőre túl rizikósnak tűnő lehetőségeket. A szakember példaként említi a szentimentálisabb ajándékokat, mint amilyen egy úgynevezett scrapbook, azaz egy személyes emlékekből, fényképekből, levelekből összeállított album, vagy bármilyen más nosztalgikus mementó. Csakhogy kutatások igazolják, hogy a legtöbb ember imádja az ilyen jellegű ajándékokat, és azok hosszabb időre boldogsággal telítik el őket.

Mégis többnyire túl kockázatosnak hisszük ezeket a szentimentális jellegű meglepetéseket. Persze, akár célt is érhetünk vele, de mi történik, ha mégsem? Mi lesz, ha a megajándékozott fél azt hiszi majd, hogy ezen próbáltunk spórolni? Az aggodalmak végül sokakat a biztonságosabb, de felületesebb ajándékötletek felé terelnek, amelyekről feltételezhető, hogy legalább valamennyire tetszeni fognak a másiknak.

Ugyanígy szemléletes példa lehet az anyagi természetű javak és az élményalapú ajándékok összevetése. Előbbiek szintén a biztonságos utat jelentik, elvégre bármikor hasznát találhatjuk egy új konyhai eszköznek, esetleg egy új pólónak. Az élmények kicsit trükkösebbek: szükséges hozzájuk, hogy kicsit jobban megismerjük azt, akinek adjuk. Mégis megéri energiát fektetni ebbe, mert a megajándékozottak általában nyitottabbak az élményekre, mint ahogy gondolnánk. Egyszersmind ezek az ajándékok valójában nagyobb eséllyel okoznak örömet az embereknek, mint az anyagi javak.

Tényleg a szándék a fontos?

Időnként az is buktató lehet, ha mindenáron arra törekszünk, hogy az ajándékunk odafigyelésről, figyelmességről tanúskodjon. Nyilván ez nem szükségszerűen rossz, de csak addig a pontig, amíg nem megy annak rovására, hogy az ajándék valóban hasznos legyen.

Tipikus esete ennek, amikor több szerettünknek is vásárolunk. Sokan ilyenkor személyenként egyedi ajándékot választanak ahelyett, hogy ugyanazt adnák mindenkinek, remélve, hogy így majd azt gondolják róluk, sok időt és erőfeszítést áldoztak az ajándékválasztásra. Hovatovább úgy is hajlamosak vagyunk erre, ha egyébként felismerjük, hogy ezáltal egyes ajándékok kevésbé lesznek megkapóak.

Jó példa lehet erre az ajándékutalványok vásárlása. Az ajándékozók gyakran külön-külön választanak tematikus kártyákat, legyen az akár egy ruházati üzlet vagy egy könyvesbolt saját utalványa, reflektálva a megajándékozandó személy vélt vagy valós ízlésére. Mindazonáltal egy szélesebb körben felhasználható utalvány célravezetőbb lehet, mert több rugalmasságot, szabadságot biztosít a levásárlása során.

