Az orvosokat is megtéveszti ez a drog

Egy friss tanulmány szerint a polyangiitisszel járó granulomatózis nevű betegség gyakran félrediagnosztizálható. Ha csak az orrüregben jelentkezik a a probléma, akkor azt valószínűleg a kokainfogyasztás okozhatja – írta meg a MedicalXpress.

Amikor begyulladnak az orrban lévő erek

A kokain rengeteg egészségügyi, köztük érrendszeri probléma kiváltója. Ugyanakkor már az is bizonyított, hogy a drog hatására olyan antitesteket is termel a szervezet, amik a korábban Wegener-granulomatozisként ismert, ma már a GPA-ként is emlegetett, „polyangiitisszel járó granulomatózis” nevű betegségre is jellemzők. A Mayo Clinic szerint a rendellenesség esetében begyulladnak az orrban, az orrmelléküregekben, a tüdőben és a vesében lévő erek.

Ez a betegség egyébként olyan tünetekkel is együtt járhat, mint a kimerültség, a bőrkiütés és az ízületi fájdalom. A GPA elég ritka, 100 ezer emberből csak hármat érint. A tudósok szerint azonban súlyos következményei lehetnek, ha nem ismerik fel időben, hogy a beteg tüneteit valójában a kokain okozza.

A drogozás tünetei nagyon hasonlítanak egy betegségéhez is. Fotó: Getty images

Ilyenkor fontos a drogteszt

A kutatók két brit kórházban újra megvizsgálták azokat a betegeket, akiket érrendszeri gyulladás miatt kezeltek, és a 86 százalékuknál pozitív lett a drogteszt egy rutinvizsgálat során. Olyan betegek is pozitív eredményt produkáltak, akik tagadták, hogy valaha kokainoztak volna, illetve olyanoknál is, akik állításuk szerint csak korábban éltek vele.

A GPA-t gyakran immunszuppresszív gyógyszerekkel kezelik, ezek azonban hatástalanok, ha a beteg továbbra is kokainozik, ráadásul más problémákat is okozhatnak, például gyulladást. A kutatók ezért azt javasolják az orvosoknak, hogy ha az elváltozásokat csak a beteg orrában észlelik, vagy szinonazális betegség jeleit fedezik fel, akkor először mindenképpen végezzenek drogtesztet, mielőtt felállítják a diagnózist és elkezdik a kezelést.

