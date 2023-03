Egyre több országban tiltanák be a TikTokot

Kína arra használja a TikTokot, hogy világszerte kiterjessze befolyását – mondta egy vezető republikánus képviselő, aki szerint a pekingi székhelyű vállalat tulajdonában lévő népszerű videómegosztó alkalmazást be kellene tiltani, vagy el kellene adni az Egyesült Államokban – számolt be róla a napi.hu Ugyanazt a stratégiát, taktikát és technológiát használják az amerikaikra, mint amit a Kínai Kommunista Párt a kínai nép ellenőrzésére használ – hangsúlyozta Mike Gallagher wisconsini képviselő, többek között a TikTok biztonsági kérdéseit is tárgyaló külügyi bizottság elnöke. De nem ő az egyetlen, aki az alkalmazás korlátozását szorgalmazza.

A napokban szavaz a bizottság egy másik intézkedésről, amelyet Michael McCaul republikánus képviselő nyújtott be. A törvényjavaslat felhatalmazná a kormányt, hogy a teljes lakosság körében betiltsa az olyan alkalmazásokat, amelyek nemzetbiztonsági kockázatot vetnek fel.

A szellemi tulajdont védenék Kínától

Százmillió amerikai használja naponta másfél órát a TikTokot, ez pedig így egy rendkívül sok adatot kiszivárogtató propagandaeszköz lehet – mondta az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának elnöke, Mark Warner a Bloombergnek. Mark Warner azt tervezi, hogy a héten törvényjavaslatot nyújt be, amely lehetővé tenné az Egyesült Államok számára a kínai technológia, köztük az olyan szolgáltatások szisztematikus betiltását, mint a TikTok. Warner figyelmeztetett, hogy Kína hatalmas fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, és hogy a korábbi feltételezések, miszerint Kína integrálása a globális gazdaságba liberálisabbá teszi az országot, nem voltak megalapozottak.

Azt hiszem, sokáig az volt az elfogadott, hogy minél inkább bevonjuk Kínát a világrendbe, annál inkább meg fog változni. Ez a feltételezés egyszerűen téves volt – fogalmazott. Hozzátéve: Kína gazdasági területekre fektet be, 500 milliárd dollár értékben lopják el a szellemi tulajdonukat. Mi pedig nemcsak nemzetbiztonsági, hanem technológiai alapon is felvesszük a versenyt.

Korábbi cikkünkben beszámoltunk már arról is, hogy a TikTok használata a fiatalok egy részénél súlyos zavart okozhat.

Túl sok pénz van benne

Brooke Oberwetter, a TikTok szóvivője úgy gondolja: nem szabad engedni, hogy megalapozott okok nélkül a képviselőház külügyi bizottsága amerikaiak millióit cenzúrázza. Két év és 1,5 milliárd dollár van benne egy olyan projektben, amely a hatályos törvényeken túlmenően biztosítja a TikTok amerikai platformjának biztonságát – emelte ki a szóvivő. Az intézkedést a kínai külügyminisztérium is elhibázottnak nevezte, Mao Ning külügyi szóvivő újságírók előtt azt mondta, Peking határozottan tiltakozik ellene. Szerinte Washington visszaél a hatalmával azáltal, hogy jogtalanul hátrányos helyzetbe hoz külföldi vállalatokat és felszólította az Egyesült Államokat, hogy tartsa tiszteletben a piacgazdaság és a tisztességes verseny elveit.

Legutóbb Kanada jelentette be, hogy betiltja a TikTok használatát kormányzati eszközökön kiberbiztonsági kockázatkora hivatkozva. A kormány által kiadott eszközökre mostantól nem lehet majd letölteni az alkalmazást, ráadásul a meglévő telepítéseket is eltávolítják. A sok nyilvános kritika és jogi aggály miatt már az Európai Unió is vizsgálódni kezdett és kilátásba helyezett egy esetleges korlátozást a népszerű platformmal szemben. Időközben az Európai Bizottság az intézmény informatikai biztonságának javítása érdekében megtiltotta munkatársainak a kínai ByteDance tulajdonában álló TikTok alkalmazás használatát a vállalati eszközökön és a mobileszköz-szolgáltatásába bevont személyes eszközökön egyaránt.

