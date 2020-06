Ezért hízhatunk meg az antidepresszánsoktól

Mindenkinél egyénfüggő, hogy milyen tapasztalatai vannak, illetve lehetnek az antidepresszánsok szedésével. Dr. Tracey Marks pszichológus szerint több oka is lehet annak, ha valakinél az antidepresszánsok, antipszichotikumok és kedélyjavítók hízáshoz vezetnek.

Fontos receptorokat blokkolnak az antidepresszánsok

A hisztaminról általában azimmunrendszerés az allergiás reakciók jutnak az ember eszébe, de az agyban a hisztamin másképp működik. A H1 receptorok az alvás-ébrenlét ciklus szabályozásában játszanak szerepet, emellett segítenek fenntartani a megfelelő testhőmérsékletet, szabályozni a hormonrendszert, kontrollálni a fájdalmat és az étvágyat.

A H1 receptorok blokkolása hatással van az éhségközpontra, azaz agynak arra a részére, ami azért felelős, hogy jóllakottnak érezzük magunkat. A szakértő szerint egyesekre az antidepresszánsok hatására nagyon erős szénhidrátéhség törhet. Ilyenkor pedig az a tanács, hogy "csak addig együnk, míg jól nem lakunk", nem sokat segít: ha a jóllakottságot nem érzékeli az agyunk, akkor nem érezzük, hogy többet eszünk a kelleténél, hiszen valóban éhesnek érezzük magunkat.

Több oka is lehet, ha valakinél a depresszió elleni gyógyszerek hízáshoz vezetnek. Fotó: Getty Images

A H1 receptorok blokkolásának másik mellékhatása a termogenezis csökkenése - ez a folyamat a testben lévő zsír elégetésével termel hőt - ami hosszú távon szintén súlynövekedést eredményezhet. Ha kevesebb zsírt égetünk, egy idő után ez összeadódik, és a magasabb testzsír értelemszerűen magasabb testtömeg-indexet is jelent.

Egyes anti-pszichotikumok emellett blokkolják az 5HT2C receptorokat is, amelyek az agyban található szerotoninreceptorok. Egereken végzett vizsgálatok során az derült ki, hogy ezeknek a receptoroknak a blokkolása megnövekedett étvágyat, illetve ennek következményeképpen hízást okozhat. Bár sok tanulmány csak kisebb mértékű hízásról számol be akkor, ha valaki antidepresszánst szed, dr. Marks szerint ezek a tanulmányok általában 12 hetes periódusokat vizsgálnak, miközben a gyógyszereket ennél általában tovább szedik az emberek, így a hatásukra történő hízás mértéke is nagyobb lehet.

Segíthet a helyes étrend és a rendszeres mozgás

Természetesen vannak dolgok, amiket megtehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük a súlynövekedést, ha antidepresszánst ír fel az orvosunk. Egy előre összeállított étrend szigorú betartása és a rendszeres mozgás (kardió és súlyzós edzések is) sokat segíthetnek abban, hogy kompenzáljuk a gyógyszerek hatását. Emellett az orvosunktól is kérhetünk segítséget, akár valamilyen gyógyszer formájában is, de hogy pontosan mi számunkra a legjobb, az mindig az egyéni diagnózistól függ.