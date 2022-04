Üzenj édesanyádnak: mutatjuk, hogyan!

A rendezvény Utazóplanetáriuma segítségével a gyermekek játszva ismerhetik meg a Naprendszer bolygóinak varázslatos világát, míg akik inkább sportélményre vágynak, a műfüves focipályán sajátítják el a focizás szabályait. Aki pedig egy kis pihenésre vágyik, az olvasósarokban találhat kikapcsolódást, átengedve képzeletét a mesék világának.

Kicsiket és nagyokat is izgalmas programokkal várnak hétvégén a Budapest arénában. Fotó: Getty Images

Az M2 gyerekcsatorna varázslatos erdei élményeket tartogat a Rozmaring kunyhó bábmese imádnivaló szereplőivel. A kunyhóban gubasztikus játékok, óriás kirakó, memória játék és kézműveskedés várja a gyerekeket. A Nickelodeonról ismert mesehősöket lemosható tetoválások és lufik formájában haza is vihetik a lurkók, fotózkodhatnak Spongyabob fotófalánál, valamint egyéb interaktív játékok mellett óriás színezőfalon mutathatják be kreativitásukat. A legújabb meséket hozza el a TV2 Kids csatorna is: a kedvenc sorozatok mellett olyan újdonságok is helyet kapnak, mint a Hupikék Törpikék legújabb remake-je. A Minime fotózáson a szülők és gyerekek egyforma ruhákban és kiegészítőkben fotózkodhatnak, és azonnal megkapják a fotókat is.

A szülők is számtalan program között válogathatnak

A babájukat váró kismamák rengeteg hasznos tanácsot és segítséget kaphatnak életük első saját anyák napján. Egészséges várandósság, környezettudatos babaápolás, hasznos felszerelések, praktikus kismama- és babaruhák – csak néhány a jövendőbeli szülőket leginkább foglalkoztató témakörök közül. Lesz szoptatási és altatási tanácsadás, kérdéseinket szakértőknek tehetjük fel a várandóssággal, a csecsemők táplálásával, bőrápolásával és fejlődésével kapcsolatban, de lehetőség lesz kedvezményesen megvásárolni babakocsit, hordozót, babaülést is. Ha pedig valaki szeretné megörökíteni kerekedő pocakját, akkor erre is lesz lehetősége, sőt akár címlapra is kerülhetünk kisbabánkkal.

Előzetes időpontfoglalás után a Nyelvtudományi Kutatóközpont munkatársai nyújtanak szakértő segítséget azoknak a szülőknek, akik még keresik a születendő kisbabájukhoz leginkább illő keresztnevet. A Lakberendezők Országos Szövetségének munkatársai a babaszoba berendezéséhez adnak tanácsokat a helyszínen, de inspirációként tíz csodaszép, különleges stílusban felépített babaszobát is megtekinthetnek a látogatók. Természetesen nem maradhatnak el az eseményről a legfontosabb okos- és praktikus eszközök sem: a pihenőszékektől a hordozókon át az ökopelenkákig és a legújabb cumisüvegekig számos izgalmas lehetőséggel találkozhatunk.

Középpontban a szülővé válás és az édesanyák

A BabaMama Expo és KidExpo színpadi programjai elkötelezettek a szülők szórakoztatásában is. Ambrus Évi arról tart előadást, hogyan tarthatjuk a családi éléstárat allergénmentesen, de szóba kerül majd az is, hogyan lehetünk digitális szülők és mit jelent a felelős szülővé válás. Angolra hangol Szolga-Tóth Melinda és segítője, Hippy, a kis víziló zenés játékos foglakozása. Költészet és "trollkodás" a főszerep Varró Dániel és Molnár György vidám duójában, de fantasztikus új dalokkal vár mindenkit Társasjáték című koncertjén Farkasházi Réka és a Tintanyúl.

Anyukájuknak és nagymamájuknak az anyák napi öko kézműves foglalkozásokon saját kézzel készített ajándékkal kedveskedhetnek a gyerekek. Emellett az ünnep apropóján több különlegességgel is kedveskednek az édesanyáknak az esemény szervezői. A leglátványosabbnak a HáziPatika.com üzenőfala ígérkezik, amelyre minden látogató személyes üzenetet, köszönetet írhat édesanyjának.

A belépőjegyek értéke levásárolható országszerte a Regio áruházakban, illetve gyerekeknek 12 éves korig ingyenes a belépés. A családi hétvégéről a kidexpo.hu és a babamamaexpo.hu oldalon található részletes információ.