Betiltatnák a lányokat megalázó vizsgálatot a szomszédban

A Nőkkel Szembeni Erőszak Megelőzéséért és Megfékezéséért hálózat (VIF) internetes aláírásgyűjtési kampányt kezdett a Romániában ma is többfelé alkalmazott szüzességi vizsgálatok ellen. Az országban ugyanis az igazságügyi orvostani intézetek többségénél továbbra is a "kérésre" végzett szolgáltatások listáján szerepel az úgynevezett kétujjas invazív eljárás. A vizsgálatot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az emberi jogokat sértő, diszkriminatív, orvosi szempontból nem releváns, barbár eljárásként ítélte el.

Egy oknyomozó portál által összegyűjtött adatok szerint Romániában hat regionális igazságügyi orvostani intézet működik. 2018 és 2021 között a bukaresti, marosvásárhelyi, kolozsvári, krajovai és jászvásári igazságügyi orvostani intézet 927 szüzességi vizsgálatot végzett el.

A szüzességi vizsgálatok a szülők által kényszerített, többnyire kiskorú áldozatokat érintik. Fotó: Getty Images

A DeNetestat# (nem vizsgálható) elnevezésű társadalmi kampányban Iulia Rugina filmrendező videója azt a megaláztatást és lelki traumát igyekszik tudatosítani, amelyet a vizsgálat elvégzése az erre (általában a szülők által) kényszerített, többnyire kiskorú áldozatok számára jelent. A vizsgálat ára 40-50 lej (3200-4000 forint).

Az intézetek közül kettő arra is felhívta a figyelmet: "ha a kiskorú nem szűz", akkor erről értesíteniük kell a rendőrséget. Öt megyei kirendeltség - a Fehér, Szeben, Arad, Krassó-Szörény és Hunyad megyei - azt válaszolta, hogy nem vállalják már a szüzességi vizsgálat elvégzését.