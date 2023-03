Nagy változás jöhet Kínában a népességfogyás miatt

Mint azt korábban megírtuk, Kína népessége tavaly mintegy hat évtized óta először csökkent. Ebben fontos szerepet játszik, hogy az ezer lakosra vetített 6,77-es születésszám a valaha regisztrált legalacsonyabb értéket jelenti az ázsiai országban. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a Föld tíz legnépesebb országa közül kilenc csökkenő termékenységgel küzd. Ebben az összevetésben Kína áll a sor végén, ahol a nem hivatalos termékenységi ráta 2022-ben csupán 1,18 volt, miközben a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) álláspontja szerint egy adott népesség stabilan tartásához legalább 2,1-es termékenységi ráta szükséges.

Kínában drasztikusan lecsökkent a születések száma. Fotó: Getty Images

A problémát az ország vezetése is érzékeli, és az elmúlt időszakban különféle felvetések születtek, hogy miképpen lehetne gátat szabni a további népességfogyásnak. Lu Vej-Jing orvos, termékenység-szakértő, Kína vezető politikai tanácsadó testületének tagja az állami hátterű Global Timesnak nyilatkozva arról beszélt, hogy hozzáférést kellene biztosítani a hajadon nők számára is petesejtjeik lefagyasztásához, ezáltal megőrizve hosszú távon termékenységüket. Ezenkívül a meddőségi kezeléseket beemeltetné a társadalombiztosítás által finanszírozott terápiák közé. Lu részletesen a március 4-én kezdődő Kínai Emberek Politikai Konzultatív Konferenciáján fog beszámolni terveiről.

Jelenleg a meddőségi kezelések, mint például a lombikprogram (in vitro fertilizáció, IVF), kizárólag házasságban élő nők számára elérhetőek Kínában. Lu hangsúlyozta, hogy javaslata szerint csupán a petesejtek lefagyasztatásához lenne hozzáférése a jövőben az egyedülálló nőknek. Azok felhasználása továbbra is csak akkor lenne lehetséges, ha már megházasodtak. A cél mindössze az, hogy petesejtjeiket még azelőtt konzerválják, mielőtt túlesnének termékeny éveik csúcsán. Lu javaslata tehát egy újabb lépés lehet, amellyel Kína a születésszáma csökkenését igyekszik megtörni. Előzőleg olyan ösztönzőket vezettek be ilyen célból, mint a szülési szabadság kiterjesztése, valamint a gyermekvállaláshoz kötődő támogatások és adókedvezmények, illetve lakhatási támogatások körének bővítése.

