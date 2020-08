Az elsősöknek ezért nehéz az iskolakezdés

A legfontosabb egészségügyi szempontok iskolatáska vásárlásakor - részletek itt.

Azoknál a gyerekeknél, akik most kezdik az iskolát és új közösségbe mennek, nagyon fontos az a fogadóközösség, ahová érkeznek. Könnyebb a helyzete azoknak, akik az óvodából ismert társaikkal együtt ugyanabba az iskolába járnak majd. Gyakori tapasztalat, hogy akik nem kedvelték egymást az óvodában, azok is jó viszonyba kerülnek ilyenkor - mutatott rá a szakember az M1 csatorna műsorában nyilatkozva.

Az iskolakezdés nagy változás az óvoda után. Fotó: Getty Images

Kiemelte, hogy akik másik közösségbe kerülnek, mindig tele vannak kérdésekkel, szorongással, de a szülők sokat segíthetnek. Például ha elmesélik saját élményeiket, az közelebb hozza a gyermekhez az iskolát, illetve az is segít, ha korábban már látta az intézményt, és nem teljesen idegen környezetben kezdi meg az iskolás éveket.

Csehák Hajnalka azt tanácsolta, hogy a szülők fogadják nyugodtan a változásokat, és biztassák a gyermeküket, hogy képes lesz majd megfelelni az elvárásoknak. Hasznosnak nevezte továbbá, ha a gyerekszobát közösen rendezik be íróasztallal, székkel, valamint javasolta egy relaxációs sarok kialakítását, amit már akár óvodás korban érdemes létrehozni.

A koronavírus-járvány is megnehezítheti az iskolakezdést

"Azoknál a gyerekeknél látok nagyobb veszélyt, akik számára egyébként is nehézséget jelentett a közösségbe való beilleszkedés a járvány előtt" - fogalmazott egy korábbi interjúban Bodnár Csilla pszichoterapeuta, gyermek-szakpszichológus. Mint kifejtette, az oktatási intézmények járványhelyzet miatti tavaszi bezárása, illetve az otthoni tanulás azt a látszatot kelthette az érintett fiatalok számára, hogy így is élhetik az életüket, nem szükséges közösségbe járniuk, ahol egyébként sem érzik magukat komfortosan, biztonságban. Ezeknek a gyerekeknek nehezebb lehet a visszatérés az iskolai oktatás újraindulásakor. Mindez a szülőktől is fokozott odafigyelést igényel, hogy kellőképpen támogassák gyermeküket szorongásai feloldásában.