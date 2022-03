Testünkre így hat, hogyan alszunk az ágyban

A magzatpóz az egyik legkedveltebb az összes alvási testhelyzet közül. Nemcsak nagyon kényelmes, de azoknak is sokat segíthet, akinek rendszeresen fáj a derekuk - írta meg a brightside.me. Várandós nőknek is ajánlott, illetve a horkolás enyhítésében is segíthet ez a pozíció. Ami fontos, hogy ebben a testhelyzetben is törekedjünk arra, hogy izmainkat tudatosan ellazítsuk.

Alvásminőségünket nagyban befolyásolja, milyen pózban alszunk. Fotó: Getty Images

Nem feltétlenül jó, ha az oldalukon alszunk

Sokan szeretnek az oldalukon aludni, ami bizonyos szempontból hasonló a magzatpózban alváshoz, annyi különbséggel, hogy a térdek nincsenek közel húzva a mellkashoz. Az oldalunkon valóalvássegíthet enyhíteni a horkolást, illetve könnyíti az emésztést. Ugyanakkor akad néhány hátránya is. Merevséget okozhat a vállakban, illetve az állkapocsban azon az oldalon, amelyiken alszunk. A jobb oldalunkon alvás egyes esetekben súlyosbíthatja a gyomorégést és a refluxot. Azok számára, akik gyakran szenvednek derékfájástól, javasolt, hogy oldalukon fekve tegyenek egy párnát a térdeik közé, ez ugyanis segíthet afájdalomenyhítésében.

A háton alvás a legjobb?

A legtöbb egészségügyi előnnyel a háton alvás jár, mivel védi a gerincet, és segíthet megszabadulni a csípőben, illetve a térdekben kialakult fájdalomtól is. Egyenletes pozícióban tartja a gerincet és az egész testet, és nem terheli feleslegesen a hátat és az ízületeket. Érdemes lehet egy párnát tenni a térdeink alá, mivel ez segít megőrizni a hát természetes ívét. Azoknak viszont, akik horkolnak vagy alvási apnoéban szenvednek, a háton fekvés nem előnyös, ahogy egyes esetekben hátfájósoknak is kényelmetlen lehet.

A hason fekvést jobb hanyagolni

A hason fekvés talán a leginkább egészségtelen pozíció az összes közül. Tény, hogy egyeseknél enyhítheti a horkolást és az alvási apnoét, viszont sokaknál okoz hátfájást és nyakfájást, valamint extra terhelést róhat az ízületekre, ami miatt reggelente fájó tagokkal ébredhetünk. Ha alhasunkat párnával támasztjuk meg, akkor kényelmesebbé tehetjük ezt a testhelyzetet.