Mit művelünk alvás közben?

Bár gyakoriak lettek az alvásproblémák, orvoshoz fordulni akkor érdemes, ha ez az állapot hetekig, hónapokig is eltart. Íme, ezekre figyeljünk.

Bár a köznyelv az alvásképtelenséget úgy általában az álmatlansággal ( inszomnia ) szóval illeti , ennek a betegségnek is pontosan meghatározható ismérvei vannak. Amennyiben valaki nehezen tud elaludni, sokszor felébred éjszaka és nem vagy csak sokára tud visszaaludni, akkor beszélhetünk erről a betegségről, melynek tünetei kombinálódhatnak is. Ez esetben is komoly problémákat okoz a kialvatlanság, fáradékonyság, amely nem csak a figyelemre, de az egészségre is kihat.

A betegségnek négy jellegzetes tünete ismert , de az is igaz, hogy ritkán van együtt jelen mind a négy. Árulkodó az, ha valaki kontrollálhatatlanul egyik pillanatról a másikra elalszik néhány percre vagy súlyos aluszékonyság lesz úrrá rajta, ami akadályozza a mindennapi teendőkben. Szintén tünetként jelentkezhet az úgynevezett tónusvesztéses rosszullét, amikor kiszalad az erő a végtagokból, de árulkodó tünet az alvási bénulás, vagyis az a szituáció, amikor a beteg ébredés után nem tud megmozdulni, megszólalni. Itt említhető még a hipnagóg hallucináció névre keresztelt jelenség is: a REM fázis nappali betörésével kerülnek az álomvilágba a betegek, ahonnan hirtelen magukhoz térve jutnak a valóságba.

Az orvostudomány obstruktív alvási apnoé szindrómaként emlegeti a problémát, és nem érdemes összekeverni az egyszerű horkolással - ha nem maradnak ki lélegzetvételek, a probléma leginkább csak a mellette alvót zavarja. Akkor van nagyobb baj, amikor garatelzáródásról beszélünk, s ilyenkor a páciens több másodpercig nem tud levegőhöz jutni. Kellemetlen következménye a nappali aluszékonyság, fáradékonyság , de megnő a magas vérnyomás, a stroke, a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának veszélye is. Sőt, előfordulhatnak memóriaproblémák és koncentrációzavarok is.

Tisztelt Dr Nő! Kb 2 éve kezdődött hogy nagyon nehezen alszom el, pszichiátriai betegséggel kezeltek kényszerbetegség, szorongás, de ezekre régebben szedtem gyógyszert és az alvásom is rendben volt. Annyira fáradt vagyok hogy felkerestem a Honvéd Kórházban egy alvásszakértőt, műszeres vizsgálattal nyugtalan lábszindrómát állapítottak meg. Két gyógyszert is kaptam, Myrzatent és Lyricat.Egyik sem segített az alvásomon. Az orvos tanácstalan csak kísérletezik, adott Gerodormot szedtem is egy két hétig aludtam de reggel úgy keltem mint aki semmit nem aludt. Próbáltam Melatonint de nem sokat javított álmosságot mindig érzek, de az agyam valamiért nem kapcsol ki. Depressziósnak is érzem magam mert semmihez nincs elég kitartásom, sokszor elkeseredett vagyok, és félek a jövőtől. 42 éves vagyok. Szeretnék más orvoshoz is elmenni, mert több szem többet lát, nem létezik hogy ennyi, és nyugodjon bele az ember a szenvedésbe. Baja környékén lakom, ha tud szakembert ajánlani hálás lennék érte. Köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: Brigi

Kedves Oszlánczi Brigitta! Javaslom, egy magánpszichiátert keressen meg. (A helyi ideggondozó orvosa valószínűleg magán rendel is.) Üdvözlettel: Gaszner Péter