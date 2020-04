5 dolog, amit agyunk alvás közben tesz

A kutatások természetesen az évek alatt egyre több dolgot fedtek fel az alvásról. Ezekből szemezgettünk.

Minderre a kutatók úgy jöttek rá, hogy két csoport valamelyikébe sorolható, hangosan kiejtett szavakat kellett kategorizálni a hallgatótól balra vagy jobbra lévő gombok megnyomásával. A kísérletet nem csak ébren végezték a tesztalanyok, hanem elaltatva is: testük reakciói pedig arról árulkodtak, hogy. A hallott szavakra viszont nem emlékeztek és nem is tudták felidézni őket.Miközben alszunk, agyunk megszilárdítja a szerzett emlékeket és információkat, majd asszociációkat hoz létre ezek és a korábbi emlékek között: mind a REM-fázisban , mind pedig azon kívül. Ha eleget alszunk, "le tudjuk betonozni" a fontos információkat, amelyeket később vissza kell idéznünk és kisebb esélye lesz annak, hogy elfelejtünk valamit belőle.

, az agy emlékeket érintő területére. Dr. Matthew Walker, a University of California kutatója figyelmeztet is minket: ha nem alszunk eleget, akár 40 százalékkal gyengébben láthatunk hozzá új információk megtanulásához.A University of California 2007-ben végzett kutatása azt tárta fel, hogylehet. Öntudatlan pihenőállapotunk ugyanis olyan agyi kapcsolatokat hoz létre, amelyet ébren nem tudtunk volna létesíteni - ezek vezetnek az ébrenléti úgynevezett "aha!" pillanatokhoz.

Az alvászavar rengeteg embert érint , tízből hat ember nem pihen eleget, vagy alvásminősége nem a megfelelő. Betegségek tünete is lehet, illetve maga az alvászavar is számos egészségi probléma rizikófaktora. A kiváltó okokat mindkét esetben fontos feltérképezni és kezelni.

Kitisztítja a mérgeket

Felébredve az emberek 33 százalékkal esélyesebbek arra, hogy asszociációkat hozzanak létre egymástól távol lévő dolgok között. Az agy alvás közben takarít is : és nem is akárhogyan. A University of Rochester 2013-as kutatásainak egy csoportja egerek agyi működésére fókuszált: a vizsgálatok arra mutattak rá, hogy alvás közben az egerek agya a neurodegenerációval kapcsolatos mérgező molekulákat kiveti a szervezetből., aminek révén az agy ki tudja dobni azokat a mérgező molekulákat, amelyek az ébrenlét közben felhalmozódtak.Dr. Nedergaard, a kutatás vezetője szerint azért is muszáj aludnunk, mert ennek hiányában az agyunknak nincsen ideje takarítani, ez pedig olyan neurodegeneratív betegségekhez vezethet, mint a Parkinson-kór vagy az Alzheimer-kór.