Alig 3 hetes korában a kanadai Addison McArthur szívének bal oldala leállt, és azonnal Brit Columbia tartomány transzplantációs várólistája élére került – írja riportjában a CNN. Ahogy a most 14 éves Addison elmesélte, az orvosok azt mondták a szüleinek, hogy „valószínűleg ő a legbetegebb baba Nyugat-Kanadában, ha nem egész Kanadában”.

Küzdelem egy csecsemő életéért

A szülők – Elaine Yong és Aaron McArthur – később megtudták, hogy gyermeküknek bal kamrai kardiomiopátiája van, amely szívritmuszavarokat és szívelégtelenséget okozhat. Addison anyukája megdöbbent, amikor megtudta, hogy újszülöttjének – aki ráadásul a házaspár első gyermeke – tulajdonképpen az életéért kell küzdenie.

„Azt hiszem, újdonsült anyukaként megvannak az elképzeléseink arról, hogy miről fog szólni az anyaság, milyen lesz vele az élet, és láthatod, ahogy a gyermeked felnő” – mondta Yong, aki akkor 36 éves volt. Hamar kiderült, hogy a csecsemő túlélésére az egyetlen esély, ha új szívet kap. „Az Addisonnal való transzplantációs út olyan... Hú, nem tudsz mindent irányítani. Nem tudod irányítani, hogy mi hogyan fog menni, fogalmad sem lehet róla.”

Néhány nappal később megkapták a remélt hívást. Abban az évben – éppen anyák napján – a család szívsebésze azt mondta, hogy talált egy megfelelő donorszívet Addisonnak. A műtét sikeresen megtörtént, és a kislány az új szívvel tovább élhetett.

Elaine Yong lányával, a baba Addisonnal. Fotó: Elaine Yong/CNN

Yong nagyon hálás volt, de nem tudta megtenni, amit szeretett volna: nem tudta közvetlenül megköszönni az adományozónak, mivel Kanadában tiltott az adatok kiadása. Körülbelül egy évvel később aztán köszönőlevelet küldött a donor családjának a transzplantációs központon keresztül. Tudta azonban, hogy a donorok hozzátartozói sokszor úgy döntenek, hogy nem válaszolnak az ilyen megkeresésekre. Nagy meglepetésére ugyanakkor a másik anya végül reagált, bár nem a várt módon.

Elaine az idők során blogot írt Addison transzplantációjáról, hogy tájékoztassa barátait és családját az aktuális helyzetről. „Eljött Addison egyéves évfordulós bulijának a napja” –emlékezett vissza Yong „Emlékszem, ennek hatására ránéztem a blogomra, és láttam, hogy valaki üzenetet küldött: Addison donorának anyukája vagyok."

Felicia Hill volt az üzenetküldő, aki a nevadai Renóban élt, amikor megkapta Yong levelét a transzplantációs központtól. Rákeresett Addison történetére az interneten, és megtalálta a blogot. Felicia kislánya, Audrey ismeretlen okokból halt meg mindössze hat nappal a születése után. Amikor Hill beleegyezett, hogy eladományozza Audrey szerveit, elhunyt gyermeke lett a legfiatalabb szervdonor Nevadában abban az évben. A veséje egy felnőtt nőhöz, a szíve pedig Addisonhoz került.

Yong interneten rákeresve fedezte fel, hogy Hill érdekképviseleti munkába kezdett kislánya halála után, ráadásul a dátumok megegyeztek. „Amikor láttam, hogy tényleg nála van a levél, amelyet küldtem, már 100 százalékban biztos voltam benne, hogy valóban ő a donorunk édesanyja.” Idővel elkezdtek üzeneteket váltani, és 2013-ban a két nő megállapodott abban, hogy találkoznak családjukkal a kaliforniai Santa Clarában. A találkozásra Yong egy sztetoszkópot vitt magával, hogy Hill meghallgathassa Audrey szívét Addison mellkasában Hill pedig egy pólót vitt Addisonnak, amely Audrey emlékének állít emléket.

Egy szív, két család egyesülése

„Valahogy úgy mentem oda, hogy azt gondoltam, nálunk van valami, ami számára igazán értékes, de már Addison testében dobog, és ez biztosan nagyon szomorú lesz számára. Nagyon érzelmes lesz, és a lányára gondol, aki már nincs vele, az én lányom viszont itt van” – mondta Yong. „De egyáltalán nem így történt.”

„Amikor először találkoztam vele... Csak meg akartam ölelni Elaine-t” – árulta el Hill. „Azonnal éreztem a kapcsolatot, tudva, hogy egy másik anya nevelheti fel a gyermekem egy részét. És ez az, ami annyi boldogságot adott nekem.”

Felicia Hill és Addison. Fotó: Elaine Yong/CNN

A most 33 éves Hill elmondta, hogy az első találkozásuk jól sikerült, mert megbékélt Audrey halálával, és ma már nyíltan megosztja a történetét, hogy másokat is ösztönözzön; fontolják meg a szervadományozást az érdekképviseleti rendezvényeken. Családnak tekintik egymást, amely most Hill két gyermekét és Addison húgát is magában foglalja. Április végén mindkét család Audrey születésnapját ünnepli, ugyanis április 30-án lett volna 14 éves. „Szeretném, ha tudná mindenki, hogy a szervadományozás olyan, mint a szeretet végső megnyilvánulása" – fogalmazott Yong.