Éjszakai terror: ezért riadnak fel sikítva a gyerekek éjfél után – Mit tehetünk szülőként?

Pavor nocturnus, avagy éjszakai terror – több néven is ismert az az alvászavar, amely főként kisgyermekeket érint, és hirtelen, illetve erősen zaklatott éjszakai felriadást foglal magában. Az érintett gyerekek elsősorban az éjszaka első harmadában, éjfél és hajnali 2 óra között ébrednek látszólag fel, gyakran rémülten sikítva. Jellemzően nagyon ijedten, zavartan viselkednek, akár hevesen csapkodnak maguk körül, miközben nincsenek sem ébren, sem tudatában a valós környezetüknek – írja vonatkozó összefoglalójában a Floridai Egyetem egészségügyi hálózata (UF Health). Légzésük és pulzusuk igen szapora lehet, erősen verejtékezhetnek, pupilláik kitágulnak.

A pavor alvászavar jellemzően kisgyermekeknél fordul elő, amelyet idővel kinőnek. Fotó: Getty Images

Nem ritkán előfordul, hogy a szülő hiába próbálja nyugtatgatni, magához téríteni, a kicsi nem a várt módon reagál a külső ingerekre, már ha reagál azokra egyáltalán. Általában 10-20 perc elteltével viszont magától lenyugszik, visszaalszik, másnap reggel pedig nem is emlékszik semmire a történtekből. Érdemes megemlíteni, hogy a pavor alvászavar nem azonos a rémálmokkal, amelyek inkább a hajnali, kora reggeli órákban jellemzőek. A gyerekkori rémálmokat sok esetben valamilyen érzelmi trauma, akár egy ijesztő tévéműsor előzi meg. Ezenkívül ébredés után is sokszor emlékeznek belőle bizonyos részletekre a gyerekek, ami szintén jelentős különbség. Az éjszakai terror olykor alvajárással is társulhat.

Mi tehet a szülő pavor alvászavar esetén?

Nyilvánvaló, hogy a jelenség minden érintett szülőt aggodalommal tölt el, fontos azonban hangsúlyozni, hogy valójában sokkal kevésbé ártalmas, mint amilyennek a külső szemlélő számára tűnhet. A legjobb, amit szülőként tehetünk, hogy a roham ideje alatt a gyermek mellett maradunk, és igyekszünk őt nyugtatgatni. A Clevelandi Klinika tájékoztatója szerint nem érdemes megpróbálni felébreszteni, sem erőszakosan lefogni. Ha esetleg kikelt az ágyából, akkor gyengéden kísérjük vissza, és beszéljünk hozzá lassan, halkan, nyugodt hangon. Az epizód lezárultával így könnyebben vissza tud majd aludni.

Az epizódok előfordulása a kor előrehaladtával általában jelentősen csökken, úgymond a gyerekek 10 éves koruk körülre kinövik az éjszakai terror szindrómát. Addig is nagyban segíti a megelőzést az őket érő érzelmi stressz mérséklése és az, ha az életkoruknak megfelelően megtanulnak megküzdeni a stresszes élményekkel. Ebben akár szakember segítségét is kérhetjük, aki beszédterápia vagy tanácsadás keretében tud támogatást nyújtani. Gyógyszeres kezelés csak nagyon ritka esetekben merülhet fel lehetőségként.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Összességében az alábbi helyzetekben célszerű szakemberhez, első lépésben a házi gyermekorvoshoz fordulni parvo alvászavar gyanújával: