Nyári gyerekbalesetek: így előzheted meg szülőként a bajt – Mutatjuk a leggyakoribb veszélyforrásokat

Nyáron a gyerekek többet mozognak, játszanak, sportolnak, ami azon túl, hogy hozzájárul az egészséges fejlődésükhöz, bizony jelentős balesetkockázatot is hordoz magában. Néhány óvintézkedéssel azonban jelentős mérsékelni lehet a rizikót. A Pénzcentrum megkeresésére a Házi Gyermekorvosok Egyesülete (HGYE) foglalta össze, mi mindenre érdemes odafigyelni az év ezen szakában a gyermekek épségének megóvása érdekében.

A nyári gyerekbalesetek jelentős része megelőzhető egy kis odafigyeléssel és némi óvintézkedéssel. Fotó: Getty Images

Védd gyermeked a napfénytől!

Az év többi részében sem, de a napfényes, derűs nyári napokon különösen nem szabad megfeledkezni az UV-sugárzás veszélyeiről, illetve a megfelelő fényvédelemről. A gyerekeket legalább 90 percenként újra kell kenni széles spektrumú (UVA és UVB-sugaraktól egyaránt védő) fényvédőszerrel a szabadban, függetlenül attól, hogy játék közben fürdőznek-e például medencében, természetes vízben vagy sem. Magyarán akkor is óvni kell őket a napsugarak károsító hatásától, ha csak például a városban teszünk egy családi sétát.

Ne hagyd magára a vízben!

A vízi balesetek túlnyomó többségében gyerekek kerülnek bajba. Éppen ezért a legfontosabb szabály, hogy víz közelében sosem szabad felnőtt felügyelet nélkül hagyni gyereket, még egy sekély házi medencében sem! Éppen a napokban tanulságos, szerencsés kimenetelű balesetről adott hírt az osztrák média: a nenzingi élményfürdőben egy hétéves magyar kislány fulladt kis híján vízbe, mert a szülei nem figyeltek rá oda megfelelően a strandon. Mire egy másik fürdővendég észrevette, a gyermek közel egy perce elmerült az úszómedencében.

A bukósisak nem a divat miatt fontos

A HGYE rámutat arra is, hogy a nyári balesetek jelentős része közlekedési eszközökhöz kapcsolódik: kerékpárokhoz, rollerekhez, egyéb hasonló eszközökhöz. Egy friss felmérés szerint európai uniós összevetésben a magyar gyerekek körében a legalacsonyabb azok aránya, akik ilyenkor megfelelő védőfelszerelést, így sisakot vagy térdvédőt viselnek. Csakhogy az esések során éppen a fej és a térd a két leggyakrabban megsérülő testrész. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a kisebb horzsolásokat is minden esetben fertőtlenítsük, komolyabb sérüléssel, például rándulással, ficammal pedig feltétlenül forduljunk orvoshoz. A közlekedési eszközökhöz hasonlóan a trambulin és az ugrálóvár is jelentős veszélyforrás, ezért ezeket szintén felnőtt felügyelettel javasolt csak használni.

Ne csak akkor igyon, ha szomjas!

A nyári hőségben a kiszáradás kockázata számottevően emelkedik, főként gyerekeknél, akik játék közben hajlamosak megfeledkezni minden másról, még arról is, hogy igyanak. Mivel melegben a szervezet több folyadékot veszít, folyamatosan pótolni kell azt, nem csak akkor, ha éppen szomjasnak érzi magát a kicsi. Ha fejfájásra, fáradtságra panaszkodik, az is utalhat kiszáradásra. Folyadékbevitel szempontjából a tiszta ivóvíznél nincs jobb választás, ezért részesítsük ezt előnyben a cukros üdítők helyett. Korábbi cikkünkben összefoglaltuk, mennyit kellene legalább inni naponta életkor szerint.