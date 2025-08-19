Egy Fejér vármegyei étteremben töltötte szabadnapját Szabadi Lantos Álmos székesfehérvári mentőápoló, amikor arra lett figyelmes, hogy egy másik asztalnál kisebb felfordulás alakult ki egy idős hölgy körül – olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-posztjában.

Félrenyelt, majd eszméletét vesztette

A tájékoztatás szerint az idősebb nő evés közben félrenyelt, majd eszméletét vesztette az étteremben. Egy fiatal nő azonnal értesítette a mentőket, illetve megkezdte a nem lélegző beteg újraélesztését.

Ketten próbálták visszahozni az életbe

„Szabadi bajtárs azonnal odasietett és a laikus segítségnyújtóval közösen folytatta az életmentő lépéseket. A szakszerű ellátás rövidesen sikerre vezetett, az idegentest távozott a légútból, a beteg légzése pedig visszatért” – áll a bejegyzésben. A szerencsés fordulatnak köszönhetően a helyszínre érkező mentők végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a nőt.