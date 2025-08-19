Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+12° +28°
Nincs front

Félrenyelt, majd eszméletét vesztette az étteremben

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Egy szabadnapos mentőápoló küzdött egy nő életéért egy Fejér megyei étteremben. Mutatjuk, mi történt pontosan.

Egy Fejér vármegyei étteremben töltötte szabadnapját Szabadi Lantos Álmos székesfehérvári mentőápoló, amikor arra lett figyelmes, hogy egy másik asztalnál kisebb felfordulás alakult ki egy idős hölgy körül – olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-posztjában.

Félrenyelt, majd eszméletét vesztette

A tájékoztatás szerint az idősebb nő evés közben félrenyelt, majd eszméletét vesztette az étteremben. Egy fiatal nő azonnal értesítette a mentőket, illetve megkezdte a nem lélegző beteg újraélesztését.

Ez is érdekelhet

Ketten próbálták visszahozni az életbe

„Szabadi bajtárs azonnal odasietett és a laikus segítségnyújtóval közösen folytatta az életmentő lépéseket. A szakszerű ellátás rövidesen sikerre vezetett, az idegentest távozott a légútból, a beteg légzése pedig visszatért – áll a bejegyzésben. A szerencsés fordulatnak köszönhetően a helyszínre érkező mentők végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a nőt.

Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

eszméletvesztés mentők életmentés fulladás újraélesztés félrenyelés Országos Mentőszolgálat fuldoklás

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +28 °C
Minimum: +12 °C

Gomolyfelhős, napos, száraz idő várható többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő. Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra