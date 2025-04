16 éves fiát is bevonta a drogdíler a bizniszbe

Felszámoltak egy drogkereskedő-hálózatot Veszprém megyében. A balatonfüredi nyomozók először három fiatalkorút igazoltatottak, akik éppen marihuánás cigarettát szívtak. Kiderült, hogy azokat egyikük apjától vették Balatonkenesén.

Az apa, egy 40 éves férfi a bűnügyi felügyeletét megszegve 2025 januárjától hetente többször pszichoaktív anyagot vásárolt az ország másik felében, majd azt otthon porciózta, és eladta. Volt egy segítője is, aki terítette a drogot Veszprém megyében. A férfi a fiát is bevonta az üzletbe: előfordult, hogy őt küldte a kábítószerért, vagy a 16 éves fiú szolgálta ki a vevőket. A fiatal rendszeresen fogyasztotta is az apja szereit, és a saját korosztályában is kialakított egy vásárlói kört. A rendőrség adatai szerint a 40 éves férfi január óta mintegy 700 gramm új pszichoaktív anyagot szerzett meg és adott el a megyében.

Összesen hat embert vettek őrizetbe a rendőrök az akció során (illusztráció). Fotó: Getty Images

A férfit és fiát, valamint sofőrüket, egy 48 éves veszprémi lakost kábítószer-beszerzés után április 5-én Pest megyében, egy benzinkút parkolójában fogták el. A kocsi átvizsgálásakor kábítószergyanús anyagokat találtak, amelyeket lefoglaltak. Ezután előállították, őrizetbe vették, új pszichoaktív anyaggal visszaélés és kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet az illetékes járásbíróság elrendelt.

Az eljárás során a balatonfüredi nyomozók azonosították az elkövetők felsőbb kapcsolatait is, akiktől az új pszichoaktív anyagokat beszerezték. A terjesztőkre a Heves és a Hajdú-Bihar megyei rendőrök közreműködésével április 16-án hajnalban egyszerre több helyszínen, összehangolt akció során csaptak le. A 33 éves férfit, valamint 34 éves és 26 éves társát új pszichoaktív anyaggal visszaélés gyanúja miatt hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

Az akcióról videó itt tekinthető meg.