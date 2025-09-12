Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Energiaitalával együtt egy darazsat is megivott, nagy baj lett belőle

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

A mentők segítségét kérték a napokban egy beteghez, akinek szája belsejét csípte meg egy darázs. Mutatjuk, mi történt vele.

Újabb megható köszönőlevelet kaptak a mentők. A hálás sorokat meg is osztották az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. A levelet egy olyan személy írta, akinek a napokban a szája belsejét csípte meg egy darázs – nem vette ugyanis észre, hogy a rovar belerepült az energiaitalos dobozba, így beleivott.

Bedagadt a szája és szédülni kezdett

A beteg szája a csípés után nagyjából fél órával vészjóslóan bedagadt, ezért a párja hívta a 112-es segélyhívó számot. A levél szerint a mentésirányító végig a vonalban volt a bejelentővel, amíg a mentők ki nem értek a helyszínre.

„Érdeklődött folyamatosan az állapotomról tájékozatott hogy merre van a mentőegység. Felhívta a párom figyelmét arra, ha esetleg elájulok, mit kell tennie. Ha hánynom kell, és a duzzadt szám miatt nem tud kijönni, mit kell tenni. Szakszerű és pontos információt adott mindenről. Amint jeleztem, hogy szédülök, azonnal mondta, hogy mit kell tennem. Biztatott minket, hogy nagyon ügyesek vagyunk és gratulál. Pedig ő volt a legügyesebb” – fogalmazott a levélíró.

Jelek, amelyek darázscsípés-allergiára utalhatnak

Egyes esetekben a méhek és a darazsak csípései súlyos, azonnali ellátást igénylő reakciót is kiválthatnak. Nem árt tudni tehát, hogy az alábbi – általában 20-30 percen belül kialakuló – tünetek anafilaxiára utalhatnak.

  • a szemek és a száj körüli területek duzzanata,
  • testszerte kialakuló csalánkiütés,
  • gombócérzés a torokban,
  • légszomj és sípoló légzés,
  • mellkasi szorító érzés,
  • nyelési nehézség,
  • rekedtség,
  • sápadtság,
  • szapora pulzus,
  • szédülés és ájulás.

