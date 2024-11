Hamarosan így telefonálhat, akinek hallókészüléke van

Fontos, minden valószínűség szerint az egész világot érintő döntést hozott az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC). Kötelezővé tette, ugyanis, hogy két éven belül minden mobiltelefonnak hallókészülék-kompatibilisnek kell lennie – írja a Gizmodo.

Az FCC bevezetett egy új Bluetooth-párosítási követelményt, ami az ígéret szerint egyszerűbb és univerzálisabb kapcsolódást tesz lehetővé a hallókészülékek és az okostelefonok között.

Egyszerűbb lesz a hallássérülteknek telefonálniuk. Fotó: Getty Images

Két év a türelmi idő

Az amerikai szabályozás egyúttal azt is megköveteli, hogy a gyártók honlapjai és címkéi tartalmazzák a szükséges információkat, melyek segítik a halláskárosult embereket a választásban. Ezeknek az információknak ki kell térniük az olyan részletekre is, mint hogy az adott telefon hallókészülék kompatibilis-e, megfelel-e az új Bluetooth-párosítási követelményeknek, valamint szabályozható-e vele a hangerő a hangminőség romlása nélkül.

Az új szabályozás egy két éves átállási időszak után lépne életbe, ezután a szervezet ígérete szerint gondoskodni fog arról, hogy a nem megfelelő eszközök ne legyenek többé a boltok polcain.

Ugyan az FCC csak az Egyesült Államok piacán tud bármit is érvényre juttatni, az általa megkövetelt változtatások azonban hardverszintű módosításokat is megkövetelnek. Mivel egy okostelefon-gyártónak nem éri meg több, eltérő változatban is piacra dobni egy készüléket, valószínű, hogy az új szabályozás az egész világon érezteti majd a hatását, így nálunk is.