Torokfájás: mutatjuk, mit tegyél, és mit ne

A torokfájás – amely gyakran a megfázás vagy az influenza első jele – egy elég fájdalmas megbetegedés is lehet, és idővel akár súlyosbodhat is – emelte ki Facebook-posztjában a kismarosi Málnalevél Patika. A szakértők egy infografikát is megosztottak, amelyben hasznos tanácsokat soroltak fel a torokfájás enyhítésére.

Tanácsok torokfájás esetére. Forrás: Málnalevél Patika – Kismaros / Facebook

A folyadék kell, de az alkohol tiltólistás

Az összefoglaló szerint a torokfájás enyhítése érdekében fontos figyelni a megfelelő folyadékpótlásra, az orrlégzés biztosítására, az ideális páratartalom fenntartására, és az elegendő pihenésre is. Ezekkel szemben a hangos beszéd, az alkoholfogyasztás, a dohányzás, valamint a fűszeres, savas ételek evése jelentősen ronthat a torokgyulladással küzdő beteg állapotán.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

A torokfájás gyakran magától is elmúlik, a fájdalom azonban jól enyhíthető házi gyógymódokkal, illetve a helyi kezelésre szolgáló gyógyászati készítményekkel. Ha viszont a tünetek 3 nap után is fennállnak; légszomjat, nehézlégzést vagy komoly nyelési nehézséget tapasztalsz, esetleg belázasodsz, akkor mindenképpen fordulj a háziorvosodhoz!

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images