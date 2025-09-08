Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +27°
Hidegfront

Átlagosan hány percenként jársz vécére? Megvan, hol húzódik a hólyaghurutgyanú határa (x)

author-avatar
Szerző Fizetett hirdetés
K.Z.
Szerző K.Z.

Hólyaghurut esetén az antibiotikum helyes alkalmazása több esetben elkerülhetetlen, szedése azonban számos kellemetlen mellékhatással járhat. Emiatt sokan idegenkednek tőle, így egyre inkább előtérbe kerülnek az egyéb kezelési módok. A szövődménymentes hólyaghurut kezelésére is elérhetők nem antibiotikum alapú terápiás lehetőségek.

Anna a reggeli munkába indulás előtt még teljesen jól érezte magát. Délelőtt azonban már többször is ki kellett mennie a mosdóba, és egyre erősebben érezte az égő érzést. Estére a fájdalom és a folyamatos vizelési inger miatt alig tudott aludni – tipikus hólyaghurut.

A hólyaghurut, orvosi nevén cystitis azon kellemetlen betegségek közé tartozik, amelyekről kevesen beszélnek nyíltan – pedig a nők körében nagyon gyakori. Statisztikák szerint a nők 50 százalékánál élete során legalább egyszer kialakul akut, szövődménymentes hólyaghurut, és minden harmadik nő már huszonnégy éves kora előtt találkozik ezzel a problémával.

Ez nemcsak egészségügyi kérdés, hanem az életminőséget is befolyásoló állapot: a tünetek hirtelen jelentkeznek, kellemetlenek, és ha nem kezeljük időben, súlyosbodhatnak.

A hólyaghurut legjellemzőbb tünetei:

  • gyakori, sürgető vizelési inger – akár pár percenként szaladni kell a mosdóba
  • égő, csípő érzés vizelés közben,
  • zavaros, sötétebb vagy kellemetlen szagú vizelet,
  • alhasi, szeméremcsont feletti fájdalom,
  • súlyosabb esetben vér is megjelenhet a vizeletben.

Miért alakul ki ilyen gyakran?

Az infekció kialakulásának kockázatát több tényező növeli:

  • szexuális aktus, különösen egy kapcsolat kezdetén,
  • új szexuális partner,
  • spermicid készítmények használata,
  • családban előforduló hólyaghurut,
  • gyermekkorban átélt alsó húgyúti fertőzés.

A hólyaghurut hátterében 70-95 százalékban az Escherichia coli (E. coli) nevű baktérium áll. Ez a baktérium az egészséges bélflóra része, de ha bekerül a húgyutakba, ott gyorsan elszaporodhat és betegséget okozhat.

cystitis
Fotó: Getty Images

Mi a teendő, ha jelentkeznek a tünetek?

Az első és legfontosabb: ne halogassuk a kezelést! Az akut, szövődménymentes hólyaghurut esetében sokszor a korai kezelés lépései is eredményre vezethetnek, így elkerülhető az antibiotikumhasználat. 

Első lépések

Lényeges a bőséges folyadékbevitel: napi 2-3 liter víz. Szóba jöhet fitoterápiás készítmények használata is, mivel a gyógynövények természetes hatóanyagai gátolhatják a baktériumok szaporodását. És alkalmazhatunk fájdalomcsillapítót, gyulladáscsökkentőt is ebben a szakaszban.

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

Medveszőlőlevél – a természet egyik leghatékonyabb húgyúti segítője

A medveszőlőlevél (Uvae ursi folium) évszázadok óta ismert a húgyúti fertőzések elleni küzdelemben. A gyógynövények közül az egyik leginkább kutatott, azaz széles körű irodalmi háttere van. Hatását a medveszőlőlevélben található arbutinnak köszönheti, amely antibakteriális tulajdonságokkal bír. Mikrobiológiai vizsgálatok szerint 74 féle kórokozó ellen bizonyított az aktivitása, köztük a húgyúti fertőzések hátterében leggyakrabban kimutatható E. coli baktérium ellen is. 
Pozitívuma, hogy az antibiotikumokkal ellentétben nem befolyásolja a bél- és a hüvelyflóra összetételét. Hagyományosan teát készítenek belőle, de kesernyés íze miatt sokan inkább a tablettaformát választják.

Urzinol tabletta: a medveszőlőlevél erejével

A patikában vény nélkül kapható, medveszőlőlevél-kivonatot tartalmazó Urzinol tabletta a hólyaghurut enyhe tüneteinek kezelésére alkalmazható. Az Urzinol tablettának nincs kellemetlen, kesernyés íze, szedését már az első tünetek megjelenésekor érdemes elkezdeni.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Bár a korai, enyhe tüneteknél sokszor elég a bőséges folyadékbevitel és a gyógynövényes kezelés, az alábbi esetekben azonban haladéktalanul keressük fel az orvosunkat:

  • ha a tünetek 2-3 nap alatt nem javulnak,
  • ha láz, hát- vagy deréktáji fájdalom jelentkezik,
  • ha vér látható a vizeletben,
  • ha a panaszok gyakran visszatérnek, mert ez a kezelés sikertelenségére vagy visszatérő hólyaghurut meglétére utal.

Láthatjuk, hogy a hólyaghurut gyakori állapot, időben felismerve és megfelelően kezelve gyógyítható. A bőséges folyadékbevitel nemcsak a kezelés időszakában segít, hanem a megelőzésben is, így kiemelten fontos a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása. Fontos: a tünetek jelentkezésekor ne várjunk napokat – a gyors reagálás adja a legjobb esélyt a mielőbbi gyógyulásra.

Vény nélkül kapható, medveszőlőlevélkivonat-tartalmú hagyományos növényi gyógyszer / Fotó: Phytotec Hungária Bt.

HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI GYÓGYSZER. A JAVALLATOKRA VALÓ ALKALMAZÁSA A RÉGÓTA FENNÁLLÓ HASZNÁLATON ALAPUL. A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Ez is érdekelhet


A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

hólyaghurut cystitis

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +27 °C
Minimum: +15 °C

Változóan felhős lesz az ég. Átmeneti szünet után, az éjszaka második felében ismét megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye, elsősorban hazánk északkeleti felén. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső és akár erős széllökések is kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. Késő estére 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között várható. Ma egy újabb gyenge hidegfront éri el az országot, amely markáns lehűlést ugyan nem hoz, a szervezetünkre azonban hatással lehet.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra