Szívinfarktus miatt szakadt félbe Sting koncertje – a sztár végül mégis színpadra állt

Sting Liverpoolban, az On The Waterfront fesztiválon lépett fel, azonban nem volt zökkenőmentes a koncert. Vele tartott ugyanis a The Christians zenekar, akik mindössze két dalt tudtak eljátszani, mielőtt a dobosuk, az 58 éves Lionel Duke összeesett a színpadon – számolt be róla a BBC.

Szívrohamot kapott koncert közben Sting előzenekarának dobosa. Fotó (illusztráció): Getty Images

Így van most a dobos

A zenekar frontembere, Gary Christian azonnal segítséget hívott az eszméletlen doboshoz. Az orvosi csapat szívrohamot állapított meg nála. A férfit a helyi kórházba szállították, majd megműtötték. Jelenleg mesterséges kómában tartják.

A zenekar menedzsere azt nyilatkozta az esettel kapcsolatban, hogy mindenkit teljesen váratlanul, sokként értek a történtek. Duke ugyanis a kora ellenére nagyon jó fizikai állapotnak örvendett, rendszeresen járt például úszni.

Sting végül így is színpadra állt

A The Christians után végül Sting is színpadra lépett. A lap értesülési szerint a sztár a zenekar hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a történtek után is fellépjen, az együttes pedig beleegyezett, hogy megtartsa a koncertet.

A Police egykori frontembere a koncert közben helyzetjelentést is adott a közönségnek Duke állapotáról. „A dobosa jól van, már kórházban fekszik. Imádkozzunk érte, hogy felépüljön” – fogalmazott a brit énekes.