Így befolyásolhatja az étrend a pikkelysömört

Bár egyelőre még folynak a kutatások az étkezés és apikkelysömörkapcsolatáról, egyre több bizonyíték van arra, hogy egy jól összeállított étrend - kiegészítve a szükséges gyógyszerekkel, krémekkel stb. - segíthet a tünetek enyhítésében. Cikkünkben összeszedtük, melyek azok a faktorok, amelyekre célszerű figyelni.

Fogyás

Szakemberek úgy vélekednek, figyelemre méltó összefüggés van a pszoriázis és azelhízásközött. Több kutatás is arra az eredményre jutott, hogy minél magasabb atesttömegindex(BMI), annál súlyosabbak lehetnek a pikkelysömör tünetei - egészen pontosan 9 százalékkal nő az esély a panaszok erősödésére. Éppen ezért tanácsolják az érintetteknek, hogy kiemelten figyeljenek a súlyukra.

Gluténmentesség

Vizsgálatok kimutatták, hogy a pikkelysömör hajlamosíthat a cöliákiára, ismertebb nevén a gluténérzékenységre. Az egyik ilyen irányú kutatás során 218 pikkelysömörös és 264 egészséges embert vizsgáltak, és kiderült, hogy a pszoriázisos betegek 4,1 százalékának cöliákiája is volt, míg az egészségeseknek mindössze 1 százalékánál tudták kimutatni a gluténérzékenységet.

Ha gluténtartalmú ételek elfogyasztása után emésztőrendszeri, esetleg bőrtüneteket észlelünk magunkon, célszerű elmenni egy ilyen irányú kivizsgálásra. Ha igazolódik a cöliákia, gluténmentes étkezésre kell átállni. A betegség tüneteiről és a speciális étkezés részleteiről korábbi cikkünkben olvashat.

A pikkelysömör tünetein egy jól összeállított diéta sokat enyhíthet. Fotó: iStock

Gyulladáscsökkentő ételek

Egy, a Clinical Nutritionben megjelent tanulmányból világossá vált, hogy az alacsony kalóriatartalmú diéta, amelyben nagy hangsúlyt fektetnek a különféle gyulladáscsökkentő ételek fogyasztására, nagyon jó hatással lehet a pikkelysömör tüneteire. A vizsgálatban 46 pszoriázisos és túlsúlyos ember vett részt, akik 3 és 6 hónapos diéta után érezhető változásokról számolt be. Gyulladáscsökkentő ételekként tartják számon a magas rosttartalmú, omega-3 zsírsavakban, antioxidánsokban gazdag finomságokat, ilyenek például az olajos halak, az olajos magvak és bizonyos gyümölcsök, zöldségek.

Amit hagyjunk el

A hozzáadott cukorról számos kutatás bebizonyította, hogy rendkívül káros lehet a szervezetünkre. A többi között fokozza a krónikus gyulladásokat, így pikkelysömörös betegeknek ajánlott vagy teljesen elhagyni, vagy a minimumra szorítani a fogyasztását. Ugyanezen okból szintén érdemes búcsút inteniük a transzzsíroknak, amelyek bizonyos típusú margarinokban, készételekben, pékárukban, gyorséttermi ételekben, salátaöntetekben találhatóak meg. A tünetek rosszabbodását, fellángolását idézheti elő az alkohol-, illetve a koffeinfogyasztás, de bánjunk csínján az erős fűszerekkel is.

D-vitamin

A D-vitamint természetes úton két formában "vihetjük be" a szervezetünkbe: napozás során, amikor a napfény hatására a bőrünkben termelődik, vagy D-vitaminban gazdag ételek, például tejtermékek, lazac, gomba stb. segítségével. Szakértők szerint a pikkelysömörös betegeknek különösen jótékony a D-vitamin, így javasolják, hogy az érintettek ügyeljenek D-vitamin-szintjükre. Hogy milyen tünetek jelzik a hiányát, és mennyi a normális szint, arról korábbi cikkünkből informálódhat.

Sport

Azok, akik egészségesen étkeznek, sokkal szívesebben mozognak - az egyik "hívja" maga után a másikat. A kezelés kiegészítésére pikkelysömörös betegeknek is ajánlják a rendszeres sportot, mert javíthat az állapotukon. A British Journal of Dermatology című lapban megjelent tanulmányban például egy 20 hetes, edzők és dietetikusok által összeállított mozgás- és diétaprogram eredményeiről számoltak be, amely a pikkelysömörben szenvedő résztvevők elmondása alapján rendkívül pozitívan hatott rájuk.

Mentális jóllét

Az egészséges étkezés nem csupán a sport szeretetére nevel, hanem abban is segít, hogy mentálisan is egyre jobban érezzük magunkat. Ha ugyanis csökkennek a pszoriázis tünetei, akkor javulhat a hangulatunk, könnyebben vesszük az akadályokat, és a stresszt is okosabban tudjuk kezelni. Utóbbi különösen fontos pikkelysömör esetén, hiszen a feszültség ronthatja az esetlegesen jelen lévő tüneteket, de könnyen fel is lobbanthatja a kórt. A különféle relaxációs technikák alkalmazásával még inkább hozzájárulhatunk a mentális jóllétünkhöz.

Forrás: medicalnewstoday.com