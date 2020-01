Szolgálatba álltak az új mentőhelikopterek

Kilenc EC135P2+ típusú gép váltotta fel az eddig bérelt, osztrák tulajdonú mentőhelikoptereket. Az új helikopterek robotpilótával, éjjellátó képességgel, valamint időjárásradarral is rendelkeznek. Ezekkel már az éjszakai és a kötéltechnikai mentésre is lehetőség nyílik, így új képességekkel gyarapítják a magyarországi légimentést. A gépek lélegeztető, újraélesztő, illetve ultrahang-berendezésekkel is fel vannak szerelve.

Már egy műszaki hiba sem okozna fennakadást a mentésben. Fotó: iStock

A 7 bérelt gép helyett jött 9 saját

Az eddig használt, osztrák tulajdonban lévő Eurocopter 135 típusú helikoptereket évi több mint kétmilliárd forintért bérelte a magyar mentőszolgálat. A szerződés szerint ezeket a gépeket 2019. december 28-ig használhatták a magyar mentők.

Nagy változás a mentősöknél - részletek!

Eddig ráadásul tartalékhelikopter sem volt az országban, szükség esetén azt is az osztrák bérbeadó biztosította. A fejlesztéssel viszont már kilenc magyar tulajdonú mentőhelikopter áll a mentők rendelkezésére, így a tervezett karbantartások, vagy egy esetleges műszaki hiba sem okoz fennakadást a mentésben.

A korábbi hét osztrák gép kiváltása fokozatosan történt. Négy új helikopter már korábban szolgálatba állt a debreceni, a szentesi, a miskolci és a pécsi légimentőbázisokon, három másik gép pedig decembertől dolgozik Budaörsön, Balatonfüreden és Sármelléken. További két helikopter pedig tartalékként áll rendelkezésre.