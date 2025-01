Szem mögötti fejfájás: ilyen oka lehet

Azok közül, akik gyakori fejfájással küzdenek, néhányan heves fájdalmat érezhetnek a szemük mögött, egyik vagy mindkét oldalon, amely akár a fej más részéről is indulhat. Dr. Para Szabolcs, a Neurológiai Központ neurológusa arra figyelmeztet, hogy a fejfájás lokalizációja nem feltétlenül utal az okára, éppen ezért fontos a differenciáldiagnózis. A migrén, a cluster fejfájás, a szinusz és a tenziós fejfájás egyaránt járhatnak azzal, hogy a páciens úgy érzi, a szeme mögött (is) érezhető a fájdalom és a szem megerőltetése is lehet a kiváltó ok.

A fejfájás típusai

Migrén

A migrén gyakran kezdődik a szem és a halánték körüli fájdalommal, ami a fej hátsó része felé terjed. Sokan az aura jelenséget is megtapasztalják, amelynek egyik típusa a vizuális aura. Ilyenkor villódzó fények, fénykörök és egyéb zavaró látási jelenségek is jelentkezhetnek még a fejfájás kialakulása előtt. A migrén gyakran fényérzékenységgel jár, ami kiegészülhet a hangokra, a szagokra vonatkozó érzékenységgel, hányingerrel, hányással, egyéb tünetekkel, amelyek néhány óráig, de akár néhány napig is kitarthatnak. Majdnem minden migrénes roham (és más fejfájástípusok is) érinti a trigeminális ideget, amely az arc felől érkező ingereket az agynak továbbítja. Ennek az idegnek három ága van, az egyik a szemet és a homlokot idegzi be, a másik a szemhéjakat és az arc középső részét, a harmadik pedig az állkapcsokat, az ínyt, az alsó ajkat. A szem érintettsége tehát indokolhatja az itt érzett fájdalmat.

Több fejfájástípus is járhat szem mögötti fájdalommal. Fotó: Getty Images

Tenziós fejfájás

Ez a leggyakoribb fejfájástípus, ami általában tompa fájdalommal jelentkezik a fej mindkét oldalán, a homloknál, a szemek mögött. Ezen kívül fájdalmas lehet a nyak, a vállak, a fejtető is – kb. 20 percig, néhány óráig. Számos faktor kiválthat tenziós fejfájást, a stressztől kezdve a tartásproblémákon át a nyak, az állkapocs izom-, ízületi problémájáig, a kiszáradásig. Előfordul, hogy konkrét dolog, például egy bizonyos szag vagy az erős fény okozza a fejfájást.

Cluster fejfájás

A cluster fejfájás jellemzően csak az egyik szem körüli, rendkívül intenzív fájdalmat vált ki, többnyire időszakosan jelentkezve. Vannak napok, amikor mindennap küzdeni kell vele (jellemzően 2-3 órával a lefekvés után), máskor akár egy évig nem jelentkezik. Előfordul, hogy könnyezés, lógó szemhéjak is mutatkoznak és a 30-60 perces roham olyan kínzó lehet, hogy szinte megbénítja az embert.

Szinusz fejfájás

Az orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis) fejfájást okozhat a szem, az orr, a homlok, az arc és a felső fogak környékén. Itt vannak ugyanis a melléküregek. Ez a ritkábbnak számító fejfájástípus lázzal, orrfolyással is járhat, ás általában romlik a nap folyamán.

A szem megerőltetése

A szemet meg is lehet erőltetni, például számítógépes munkánál – ezt számítógépes látás szindrómának is nevezik, és olyan állapotra utal, amely általában nem súlyos, de jelentős kellemetlenséget okozhat az egyénnek. Ugyancsak megerőlteti a szemet, ha sokáig élünk nem korrigált látásproblémával, például rövidlátással. Ilyen megerőltetéseknél égő, viszkető érzés, könnyezés jelentkezhet a szemben, elmosódott látással és szem mögötti fájdalommal kísérve.

Hogyan szabadulhatunk meg a szem mögötti fájdalomtól?

"Az alkalmanként jelentkező, szem mögötti fájdalommal kísért fejfájásnál általában beválnak a vény nélküli fájdalomcsillapítók, de tudni kell, hogy azok túl gyakori alkalmazása ki is válthatja a fejfájást" – hangsúlyozza dr. Para Szabolcs, a Neurológiai Központ neurológusa. – Ha ennél gyakoribb jelenségről van szó, mindenképpen érdemes egy kivizsgáláson részt venni, ahol célzottan rendelhetünk el gyógyszereket, az izomlazítóktól akár az antidepresszánsokig, amelyek jellemzően vénykötelesek. Cluster fejfájásnál segíthetnek például a triptánok, a szinusz fejfájásnál a háttérben álló fertőzést kell kezelni, migrénnél pedig a rohamoldó szerek mellett néha állandóan szedendő gyógyszerekre is szükség van. Ugyanakkor sokaknál beválik a kúraszerűen alkalmazott Botox-terápia, amely a krónikus migrén ellen hatásos. Konkrétan a szem mögötti fájdalomnál érdemes megpróbálkozni a területre helyezett hideg borogatással, a fejbőr masszázzsal és mindig érdemes néhány pohár vizet inni, illetve légzőgyakorlatokat végezni.