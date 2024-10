Ezeket a vizsgálatokat végeztesd el ősszel

Nyáron a napfény hatására jelentően megnő a szervezet D-vitamin-szintje, valamint számos további vitamint és nyomelemet viszel be a szezonális zöldségekkel és gyümölcsökkel. Mindezek mellett ráadásul a kisebb munkahelyi terhelés is jó hatást gyakorol a testre. Ezzel párhuzamosan azonban az esti grillezéseknek, strandételeknek, esetleg a fagyizásoknak köszönhetően akár több kilós súlygyarapodást is megfigyelhetsz magadon ebben az időszakban. Őszre ezért a szénhidrát- és zsíranyagcsere egészségét mutató paraméterek negatív irányba változhatnak. Erre az állapotra érkezik a megnövekedett stressz-szint és az év végi hajtás.

Nem mindegy, milyen állapotban van a szervezeted az év végi hajtás idején! Fotó: Getty Images

Mit érdemes vizsgáltatni ebben az időszakban?

„Az általános laborvizsgálaton túl érdemes elmenni melanómaszűrésre, fogászati és szájüregi szűrésre, a magas vérnyomás, a szénhidrátanyagcsere-zavar és a lipidanyagcsere-zavar szűrésére, valamint szív- és érrendszeri betegségek rizikóbecslésére. Ezeket a vizsgálatokat bármely évszakban el lehet végezni, csupán az a fontos, hogy meghatározott időközönként történjenek. A laborvizsgálatokat évente, ugyanabban az időszakban javasolt elvégezni” – mondta dr. Bartók Róza, a SYNLAB orvosa. Hozzátette, egy általános állapotfelméréssel a máj- és vesefunkciókról, illetve a pajzsmirigy állapotáról is képet kaphatsz, valamint a rejtett vérszegénységre és a gyulladásokra utaló jelek is kiderülhetnek.

A laborvizsgálatokon kívül egyéb vizsgálatok is javasoltak lehetnek, ilyen például a hasi ultrahang, hölgyek esetén pedig a rendszeres nőgyógyászati vizsgálat és mammográfia. Emellett rendelkezésre áll már olyan DNS-vizsgálat-alapú teszt is, amely a vastagbélrák jelenlétének rizikóbecslésére alkalmazható, egyetlen vérvétel segítségével. Az ötven éven felülieknek legfeljebb tízévente vastagbéltükrözésre is ajánlott elmenni, egyéb rizikófaktor jelenléte esetén pedig gyakrabban” – jegyezte meg a doktornő.

Így tudod megőrizni a nyári egészségi állapotodat

Az őszi hónapok beköszöntével fontos, hogy tudatosan folytasd azokat az egészséges szokásokat, amelyeket nyáron beépítettél a napirendedbe, hogy megőrizd egészségedet, testi-lelki jóllétedet. Ennek egyik kulcsa a rendszeres, napi testmozgás, amelyet hűvösebb idő esetén is végezhetsz szabadtéren, emellett a beltéri edzések számát is növelheted.

A szezonális zöldségekkel és gyümölcsökkel szeptembertől novemberig javíthatsz egészséged állapotát. Törekedj a minél színesebb étrendre, amelynek magas a vitamin- és polifenoltartalma is. Ilyen szezonális étel ősszel például a sütőtök, az édesburgonya, a cékla, a lilakáposzta, a vörös szőlő, az alma és a diófélék is.