Nagy változás indul a kórházi elfekvőkkel kapcsolatban

Több mint 300 kórházi ágy kerül át júliusban a szociális szektorhoz – írta meg a 444. Az ápolási osztályokról, vagyis az „elfekvőkről” van szó. Itt ápolják az idős, állandó gondoskodásra szoruló embereket. Az érintettek nagy része kényszerből ragad a kórházakban, a családjuk ugyanis nem tud gondoskodni róluk, az idősotthonokba pedig szinte lehetetlen bejutni a hosszú várólisták miatt – ám folyamatos orvosi felügyeletet igazából nem igényelnének.

Nagy változások lesznek, de költözni nem kell

„Összesen nagyjából 2500 ápolási ágy van az országban, első körben ennek nagyjából 10 százalékához nyúlnak hozzá” – olvasható a cikkben. Az elfekvők átadásáról egyébként tavaly év végén született meg a döntés. A tervezet szerint elsőként az oroszlányi, a dombóvári, a szombathelyi, a nyíregyházi és a karcagi kórháztól, valamint a budapesti Szent János Kórháztól vesznek el ápolási ágyakat. Ezeket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) intézményeinek adják át júliustól.

A változás első lépcsőfokának kizárólag olyan ápolási osztályokat választottak, amelyek eddig is a kórháztól elkülönítetten, másik épületben működtek. Az SZGYF hangsúlyozta, a betegeket nem költöztetik át sehová, mindenki maradhat a helyén.

Így jobb lesz az ellátás?

Az ápolási osztályokat annak reményében választják le fokozatosan az egészségügyi rendszerről, hogy az érintettek jobb minőségű ellátást kapnak majd a szociális intézményekben. Az idősotthonokban ugyanis például több olyan dolog is szabályozott és engedélyezett, amely a kórházak zsúfolt kórtermeiben nem megvalósítható. A szociális intézményekben fekvők könnyebben tartják a kapcsolatot hozzátartozóikkal, bevihetik magukkal a személyes tárgyaikat és bútoraikat, valamint külön foglalkozásokat is tartanak, amelyek támogathatják a mentális egészség hosszabb megőrzését.

Azonban az is nagyon fontos, hogy a szociális szektorba átterelt intézmények rendelkezzenek a szociális ellátáshoz szükséges feltételekkel, például közösségi terekkel, terasszal vagy kerttel. Ha ezek hiányoznak, akkor Dózsa Csaba egészségügyi közgazdász szerint mielőbb pótolni kellene őket, vagy idővel mégis át kellene költöztetni máshová az időseket.

De ezenkívül is vannak még kérdőjelek. Egyelőre például az sem ismert, hogy az új rendszer kap-e majd valamilyen állami támogatást a megfelelő körülmények biztosításához, illetve hogy mennyit változik majd az egyébként is fizetős ápolási osztály térítési díja kell fizetni. „A jelentős emelés kockázatos lenne, mert azzal olyanok esnének ki a rendszerből, akiket eddig sem tudtak ellátni otthon” – mutatott rá a 444 cikke. De legalább ilyen fontos az a kérdés is, hogy vajon mi lesz így az ápolókkal, belemennek-e az új helyzetbe. Az új felállás szerint ugyanis egészségügyi dolgozókból szociális alkalmazottakká válnának, és ezt néhányan akár presztízsveszteségként is felfoghatják.

